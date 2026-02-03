كروس: أعتقد أن سرعة صلاح تراجعت

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 18:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - توني كروس

تحدث توني كروس نجم ريال مدريد والمنتخب الألماني السابق، عن تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم.

وقال كروس في حوار عبر قناة Luppen TV الألمانية: "أعتقد أن سرعة محمد صلاح تراجعت، حتى عندما أتيحت له المساحة في الشوط الأول لمباراة ليفربول أمام نيوكاسل."

وأضاف "كنت دائما تشعر أن صلاح أسرع بالكرة أكثر من دونها، ولكن أعتقد ان هذا تراجع من وجهة نظري."

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية صناعة صلاح وبكاء كوناتي.. ليفربول يحقق انتصاره الأول بالدوري في 2026 برباعية أمام نيوكاسل بيلد: بلال عطية يظهر بمستوى مميز في ودية مع هانوفر.. ويقارن بـ محمد صلاح في مصر

وشارك محمد صلاح هذا الموسم في 24 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف، وصنع 6 آخرين.

ويخوض صلاح موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وتوج صلاح بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

إجمالا لعب توني كروس في مواجهة محمد صلاح 8 مباريات. بينهم مباراتين لصلاح بقميص روما، و6 مباريات للنجم المصري بقميص ليفربول.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة ضد وست هام في الجولة 13 والتي انتهت بنتيجة 2-0.

وضد سندرلاند بدأ على الدكة ثم شارك في الشوط الثاني في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وكذلك تم استبعاده من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، بعد تصريحات محمد صلاح النارية تجاه المدير الفني للريدز أرني سلوت، وإدارة نادي ليفربول.

ومنذ عودة محمد صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، خاض 4 مباريات بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح في 3 أهداف من عودته من كأس الأمم، بواقع هدف أمام كارباج أجدام في دوري الأبطال، وصناعة هدفين أمام نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح ليفربول توني كروس
نرشح لكم
التشكيل - كيبا أساسي وغياب ساكا مع أرسنال.. وصاحب هدفي الذهاب بديل لتشيلسي رومانو: برناردو سيلفا يرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم رغم الخسارة في ملعبه.. إيدي هاو: نؤمن بحظوظنا أمام مانشستر سيتي جوارديولا يوضح موقف مصابيه قبل مواجهة نيوكاسل بسبب اللوائح.. مانشستر سيتي يفقد جيهي في كأس الرابطة سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية ديلي ميل: غموض في مستقبل هارفي إليوت مع أستون فيلا سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس
أخر الأخبار
اعتلى صدارة الهدافين مع أوجولا.. تريزيجيه يسجل سادس أهدافه في الدوري 3 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو أمام البنك الأهلي 23 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - كيبا أساسي وغياب ساكا مع أرسنال.. وصاحب هدفي الذهاب بديل لتشيلسي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي أمام ألباسيتي.. وراشفورد في الهجوم 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
إصابة زيزو وخروجه من مباراة الأهلي والبنك ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تعيين أيمن حفني مديرا فنيا لأكاديمية النادي الرئيسية ساعة | الكرة المصرية
محتفلا بالقوس والسهم.. مصطفى شلبي يتقدم لـ البنك أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الكرمة العراقي يتمم اتفاقه لضم أحمد عبد القادر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522654/كروس-أعتقد-أن-سرعة-صلاح-تراجعت