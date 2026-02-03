كروس: أعتقد أن سرعة صلاح تراجعت

تحدث توني كروس نجم ريال مدريد والمنتخب الألماني السابق، عن تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم.

وقال كروس في حوار عبر قناة Luppen TV الألمانية: "أعتقد أن سرعة محمد صلاح تراجعت، حتى عندما أتيحت له المساحة في الشوط الأول لمباراة ليفربول أمام نيوكاسل."

وأضاف "كنت دائما تشعر أن صلاح أسرع بالكرة أكثر من دونها، ولكن أعتقد ان هذا تراجع من وجهة نظري."

وشارك محمد صلاح هذا الموسم في 24 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف، وصنع 6 آخرين.

ويخوض صلاح موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وتوج صلاح بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

إجمالا لعب توني كروس في مواجهة محمد صلاح 8 مباريات. بينهم مباراتين لصلاح بقميص روما، و6 مباريات للنجم المصري بقميص ليفربول.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة ضد وست هام في الجولة 13 والتي انتهت بنتيجة 2-0.

وضد سندرلاند بدأ على الدكة ثم شارك في الشوط الثاني في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وكذلك تم استبعاده من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، بعد تصريحات محمد صلاح النارية تجاه المدير الفني للريدز أرني سلوت، وإدارة نادي ليفربول.

ومنذ عودة محمد صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، خاض 4 مباريات بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح في 3 أهداف من عودته من كأس الأمم، بواقع هدف أمام كارباج أجدام في دوري الأبطال، وصناعة هدفين أمام نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي.