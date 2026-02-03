صحيفة المنتخب: الاتحاد المغربي سيتقدم بطلب رسمي لتأجيل أمم إفريقيا للسيدات

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 17:44

كتب : FilGoal

الاتحاد المغربي

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تقديم طلب رسمي من أجل تأجيل أمم إفريقيا للسيدات.

ومن المعلن أن يستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا 2026 في الفترة من 17 مارس وحتى 3 أبريل.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن الاتحاد المغربي قرر التقدم بطلب رسمي لتأجيل هذا الحدث إلى موعد لاحق.

أخبار متعلقة:
إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال بدلا من المغرب.. وزارة الرياضة في جنوب إفريقيا توضح حقيقة استضافة كأس الأمم للسيدات المغرب يتقدم باستئناف ضد عقوبات كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا رين يضم الزابيري هداف المغرب الشاب

وأوضح التقرير أن طلب التأجيل نظرا لكثرة الالتزامات بداية بضرورة إنهاء الدوري المغربي يوم 15 مايو.

كما يسعى الاتحاد المغربي للتركيز مع منتخب الرجال ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد منتخب سيدات مصر رفقة نيجيريا البطل التاريخي للمسابقة بالإضافة لكل من زامبيا ومالاوي.

ولأول مرة يشارك 16 منتخبا في البطولة ويتواجد منتخب مصر للسيدات ضمن المنتخبات المتأهلة للبطولة.

وكان منتخب زامبيا قد حقق برونزية نسخة 2022 ويشارك للمرة الخامسة بينما يلعب منتخب مالاوي للمرة الأولى.

وجاءت قرعة أمم إفريقيا للسيدات كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - الجزائر - السنغال - كينيا.

المجموعة الثانية: جنوب إفريقيا - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - تنزانيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - زامبيا - مصر - مالاوي.

المجموعة الرابعة: غانا - الكاميرون - مالي - كاب فيردي.

ويشارك منتخب مصر بناء على دعوة قدمت لـ 4 منتخبات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ 16.

وانضمت منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار ومالي أيضا للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويشارك منتخب سيدات مصر في للمرة الثالثة تاريخيا والأولى منذ عام 2016.

سيدات مصر منتخب المغرب أمم إفريقيا للسيدات
نرشح لكم
اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي بدلا من المغرب.. وزارة الرياضة في جنوب إفريقيا توضح حقيقة استضافة كأس الأمم للسيدات كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز كرة يد – سيدات الأهلي يحسمن بطولة السوبر المصري بالفوز على الشمس فرصة وجود 4 مصريين.. الكشف عن طرق التأهل لمنافسات الاسكواش في أولمبياد 2028 تنس - إيلينا ريباكينا تثأر من سابالينكا وتحصد لقب أستراليا المفتوحة 2026 اسكواش – عسل وهانيا يتوجان بلقب بطولة الأبطال كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف مواعيد سوبر السيدات بمشاركة 4 فرق
أخر الأخبار
خبر في الجول – الكرمة العراقي يتمم اتفاقه لضم أحمد عبد القادر 2 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: برناردو سيلفا يرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: رونالدو مستمر في إضرابه عن تدريبات النصر.. واندهاش سعودي من موقفه 19 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الأهلي.. الأول يضيع 46 دقيقة | الدوري المصري
إنفانتينو: علينا إعادة النظر في حظر روسيا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ماركوس ليوناردو يقترب من فلامنجو بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد ساعة | سعودي في الجول
تشكيل البنك الأهلي - أحمد رضا أساسي أمام الأهلي.. وقفة يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
بن جاكوبس: كانتي يرفض التدريب مع اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522649/صحيفة-المنتخب-الاتحاد-المغربي-سيتقدم-بطلب-رسمي-لتأجيل-أمم-إفريقيا-للسيدات