المغرب يتقدم باستئناف ضد عقوبات كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 17:29

كتب : FilGoal

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم باستئناف ضد العقوبات التي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال

قبل أيام، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم العقوبات الخاصة بمباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال (التفاصيل).

ورفض الاتحاد المغربي في بيانه العقوبات التي أصدرها كاف بحقه وحق الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

وجاء بيان الاتحاد المغربي على النحو التالي:

بعد اطلاعه على الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة لكاف، بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة نهائي أمم إفريقيا بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، والتي شهدت انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي وجهازه الفني، واقتحام جماهيره لأرضية الملعب، وما ترتب عن ذلك من فوضى وأعمال شغب.

وبالنظر إلى أن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط لا تتناسب مع جسامة وخطورة هذه الأحداث، كما أكد الاتحاد المغربي في مراسلة رسمية بعث بها رئيسه الى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وحرصا منه على صون جميع الحقوق التي يكفلها القانون، قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم التقدم باستئناف ضد هذه الأحكام.

ووقع كاف عقوبات بالجملة على المنتخبين أهمها إيقاف بابي ثياو مدرب السنغال، وأشرف حكيمي لاعب المغرب.

وجاءت العقوبات كالآتي:

عقوبات السنغال

إيقاف بابي ثياو مدرب منتخب السنغال لمدة خمس 5 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، ولما تسبب فيه من إساءة لسمعة اللعبة، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.

إيقاف إيليمان نداي لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

إيقاف إسماعيلا سار لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، بالإضافة إلى 300 ألف دولار آخرين بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه والجهاز الفني، و15 ألف دولار أخرى بسبب سوء سلوك المنتخب، عقب حصول خمسة من لاعبيه على إنذارات.

عقوبات المغرب

رفض احتجاج المغرب المقدم ضد الاتحاد السنغالي.

إيقاف أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب لمدة مباراتين رسميتين، بينهما مباراة مع إيقاف التنفيذ، تطبق في حالة تكرار المخالفة خلال عام.

إيقاف إسماعيل صيباري لاعب المغرب لمدة ثلاث مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.

تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم مبلغ 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب خلال المباراة المشار إليها، بالإضافة إلى 100 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، بعدما اقتحموا منطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR) وعرقلوا عمل الحكم، و15 ألف دولار أخرى بسبب استخدام جماهير المغرب لأشعة الليزر خلال المباراة. (مجموع 315 ألف دولار).

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

وتفوق منتخب السنغال لأول مرة على مستضيف البطولة بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

