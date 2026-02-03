رغم الخسارة في ملعبه.. إيدي هاو: نؤمن بحظوظنا أمام مانشستر سيتي

يؤمن إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد بحظوظ فريقه في بلوغ نهائي كأس رابطة المحترفين قبل ملاقاة مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء.

ويسافر حامل اللقب إلى ملعب الاتحاد على أمل تعويض فارق الهدفين، بعد الخسارة 2-0 في مباراة الذهاب الشهر الماضي على ملعب سانت جيمس بارك.

وقال هاو في مؤتمر صحفي: "الهدف الثاني في مباراة الذهاب كان مخيبًا للآمال جدًا لأنه جاء في وقت متأخر، لكننا ما زلنا نؤمن بحظوظنا".

وأضاف "نؤمن بأن لدينا لاعبين قادرين على الذهاب إلى أي ملعب في العالم وتقديم أداء جيد وتسجيل الأهداف".

واعترف "ستكون مهمة في غاية الصعوبة، ولا يوجد تحدٍ أكبر من مواجهة مانشستر سيتي خارج أرضك، لكننا نثق بأنفسنا وسنحاول تقديم كل ما لدينا".

وواصل "أريد أن نُظهر الأداء الذي قدمناه في أول 30 دقيقة أمام ليفربول، وكذلك ما قدمناه أمام باريس سان جيرمان باستثناء أول 20 دقيقة. إذا لعبنا بهذا الأسلوب، فلدينا فرصة ممتازة".

وأكمل هاو "أولا، علينا أن نحاول الفوز بالمباراة. إذا دخلنا بعقلية هجومية، وتجنبنا ارتكاب الأخطاء، فلنرَ ما يمكننا تحقيقه".

عن حالة لاعبيه، أوضح "برونو جيماريش بحالة جيدة، لكن لا أعتقد أنه سيكون جاهزا لهذه المباراة. هناك احتمال لمشاركته أمام برينتفورد السبت المقبل".

وأتم "حالة سفين بوتمان ولويس مايلي؟ سفين بخير. لويس لست متأكدًا من جاهزيته لهذه المباراة أيضًا".

وسيلعب الفائز في النهائي على ملعب ويمبلي ضد الفائز من مواجهة تشيلسي وأرسنال.

وفاز أرسنال على تشيلسي في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين بملعب ستامفورد بريدج.

