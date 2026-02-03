جوارديولا يوضح موقف مصابيه قبل مواجهة نيوكاسل

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حالة لاعبيه المصابين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.

ويحل نيوكاسل ضيفا على مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "ريان شرقي مصاب بكدمة، وسنقيم حالته في الساعات المقبلة".

وأضاف "روبن دياز بدأ التدرب يوم الاثنين، بينما لم يشارك جيريمي دوكو في التدريبات بعد".

وغاب روبن دياز عن الملاعب خلال الشهر الماضي بسبب الإصابة، بينما أصيب دوكو في لقاء جالاتا سراي الأسبوع الماضي.

فيما يعاني كل من يوشكو جفارديول وجون ستونز وسافينيو وماتيو كوفاسيتش من إصابات طويلة.

وأكد جوارديولا أن لاعبه مارك جيهي غير متاح للعب بسبب اللوائح.

مانشستر سيتي يفقد جيهي في كأس الرابطة

وسيدخل سيتي مباراة الأربعاء وهو متقدم بنتيجة 2-0 من لقاء الذهاب الذي أُقيم الشهر الماضي على ملعب سانت جيمس بارك.

وأكمل بيب "لدينا فرصة للوصول إلى نهائي كأس الرابطة للمرة الخامسة خلال 10 سنوات".

وتابع "أنا أعرف نيوكاسل جيدا، إنه فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا، علينا أن نكون على أتم الاستعداد".

وأتم المدرب الإسباني "سيكون الوصول إلى النهائي أمرا مهما جدا للنادي وللجميع".

وحقق سيتي لقب كأس الرابطة 4 مرات في عهد جوارديولا.