جوارديولا يوضح موقف مصابيه قبل مواجهة نيوكاسل

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 15:54

كتب : FilGoal

جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حالة لاعبيه المصابين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.

ويحل نيوكاسل ضيفا على مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "ريان شرقي مصاب بكدمة، وسنقيم حالته في الساعات المقبلة".

أخبار متعلقة:
بسبب اللوائح.. مانشستر سيتي يفقد جيهي في كأس الرابطة لاعب ألباسيتي: قد تضحكون لكن نريد التتويج بكأس ملك إسبانيا.. ولماذا لا نحلم برشلونة يعلن الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 قائمة برشلونة - غياب رافينيا عن لقاء ألباسيتي.. وتواجد كوندي رغم الإصابة

وأضاف "روبن دياز بدأ التدرب يوم الاثنين، بينما لم يشارك جيريمي دوكو في التدريبات بعد".

وغاب روبن دياز عن الملاعب خلال الشهر الماضي بسبب الإصابة، بينما أصيب دوكو في لقاء جالاتا سراي الأسبوع الماضي.

فيما يعاني كل من يوشكو جفارديول وجون ستونز وسافينيو وماتيو كوفاسيتش من إصابات طويلة.

وأكد جوارديولا أن لاعبه مارك جيهي غير متاح للعب بسبب اللوائح.

مانشستر سيتي يفقد جيهي في كأس الرابطة

وسيدخل سيتي مباراة الأربعاء وهو متقدم بنتيجة 2-0 من لقاء الذهاب الذي أُقيم الشهر الماضي على ملعب سانت جيمس بارك.

وأكمل بيب "لدينا فرصة للوصول إلى نهائي كأس الرابطة للمرة الخامسة خلال 10 سنوات".

وتابع "أنا أعرف نيوكاسل جيدا، إنه فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا، علينا أن نكون على أتم الاستعداد".

وأتم المدرب الإسباني "سيكون الوصول إلى النهائي أمرا مهما جدا للنادي وللجميع".

وحقق سيتي لقب كأس الرابطة 4 مرات في عهد جوارديولا.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا روبن دياز ريان شرقي جيريمي دوكو
نرشح لكم
كروس: أعتقد أن سرعة صلاح تراجعت رغم الخسارة في ملعبه.. إيدي هاو: نؤمن بحظوظنا أمام مانشستر سيتي بسبب اللوائح.. مانشستر سيتي يفقد جيهي في كأس الرابطة سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية ديلي ميل: غموض في مستقبل هارفي إليوت مع أستون فيلا سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس كريستال بالاس يضم ستراند لارسن من ولفرهامبتون إيفرتون يضم تيريك جورج من تشيلسي
أخر الأخبار
تشكيل البنك الأهلي - أحمد رضا أساسي أمام الأهلي.. وقفة يقود الهجوم 10 دقيقة | الدوري المصري
بن جاكوبس: كانتي يرفض التدريب مع اتحاد جدة 23 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل الأهلي – عيد وبنشرقي أساسيان أمام البنك الأهلي.. وكامويش على الدكة 23 دقيقة | الدوري المصري
تمهيدا للانضمام إلى أهلي طرابلس.. إنبي يعلن رحيل مصطفى شكشك 27 دقيقة | ميركاتو
"الأحلام تصنع هنا".. بيراميدز يعلن ضم عوده فاخوري 30 دقيقة | الدوري المصري
كروس: أعتقد أن سرعة صلاح تراجعت 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد أزمته الأخيرة.. ريكورد: الدوري الأمريكي يسعى للجمع بين رونالدو وميسي 40 دقيقة | أمريكا
الصفقة السادسة.. الاتحاد السكندري يضم محمود عماد من البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522643/جوارديولا-يوضح-موقف-مصابيه-قبل-مواجهة-نيوكاسل