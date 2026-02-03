خبر في الجول - فاركو يضم مهاب ياسر في صفقة انتقال حر

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 15:02

كتب : عمرو نبيل

مهاب ياسر

أتم نادي فاركو اتفاقه مع مهاب ياسر حرس الحدود لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سينضم لفاركو في صفقة انتقال حر وسيوقع على عقد لمدة موسم ونصف.

صاحب الـ 28 عاما انضم لحرس الحدود في بداية الموسم الحالي قادما من الزمالك.

ولم يشارك مهاب سوى في 8 مباريات بقميص حرس الحدود ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

فاركو سيكون الفريق السادس خلال مسيرة مهاب ياسر بعد النجوم وإنبي والداخلية والزمالك وحرس الحدود.

ويحتل فاركو حاليا المركز الـ 17 في جدور ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة.

ويستعد فاركو لمواجهة حرس الحدود بعد غدا الخميس في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

