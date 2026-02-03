خبر في الجول - فاركو يضم مهاب ياسر في صفقة انتقال حر
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 15:02
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي فاركو اتفاقه مع مهاب ياسر حرس الحدود لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
مهاب ياسر
النادي : حرس الحدود
وعلم FilGoal.com أن اللاعب سينضم لفاركو في صفقة انتقال حر وسيوقع على عقد لمدة موسم ونصف.
صاحب الـ 28 عاما انضم لحرس الحدود في بداية الموسم الحالي قادما من الزمالك.
ولم يشارك مهاب سوى في 8 مباريات بقميص حرس الحدود ولم يسجل أو يصنع خلالهم.
فاركو سيكون الفريق السادس خلال مسيرة مهاب ياسر بعد النجوم وإنبي والداخلية والزمالك وحرس الحدود.
ويحتل فاركو حاليا المركز الـ 17 في جدور ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة.
ويستعد فاركو لمواجهة حرس الحدود بعد غدا الخميس في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.
نرشح لكم
خبر في الجول – الكرمة العراقي يتفق مع عبد القادر على بنود عقده ولكن باهر المحمدي يخضع لجراحة ناجحة بعد الإصابة بكسر في الترقوة نادي أربيل: رفضنا عرض الأهلي لضم مصطفى قابيل.. وهذا موقف اللاعب محمود ناجي حكم لقاء البنك والأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 3 فبراير.. الأهلي في الدوري ودربي لندني في الكأس وبرشلونة كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لن يرحل عن الفريق.. ويخضع لعقوبة حاليا إبراهيم صلاح: سنحاول تعويض نبيل عماد.. وعبد الله السعيد سيشارك بالتدريج