ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟

بعد الكثير من العروض الأوروبية.. انتقل إبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي إلى القارة العجوز عبر بوابة نورشيلاند الدنماركي، فماذا ينتظره هناك.

وأعلن نادي نورشيلاند ضم إبراهيم عادل في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وتمت الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويلعب الفريق مبارياته المقبلة في الدوري الدنماركي فقط، بعدما ودع كأس الدنمارك على يد ميتيلاند في ربع النهائي.

ويستعرض FilGoal.com مباريات نورشيلاند في الأسابيع المقبلة.

نورشيلاند ضد سونديريسكي.. الأحد 8 فبراير

كوبنهاجن ضد نورشيلاند.. السبت 14 فبراير

نورشيلاند ضد فييلي.. الجمعة 20 فبراير

فيبورج ضد نورشيلاند.. الأحد 1 مارس

وتتبقى هذه المباريات الـ4 لنورشيلاند في المرحلة الأولى من الدوري الدنماركي.

بعدها ستبدأ مباريات مجموعة المنافسة على اللقب بين الـ6 الأوائل، ومجموعة الهبوط بين الـ6 فرق الأخيرة في الجدول.

سيُنقل رصيد النقاط كاملاً للمرحلة الثانية، إذ تتنافس فرق كل مجموعة من أجل تحديد البطل والمقاعد الأوروبية أو الهبوط.