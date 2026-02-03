بسبب اللوائح.. مانشستر سيتي يفقد جيهي في كأس الرابطة

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

مارك جيهي بقميص مانشستر سيتي

لن يكون مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي مؤهلًا للمشاركة مع الفريق في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين أمام نيوكاسل يونايتد، وفقا لجريدة مانشستر إيفنينج نيوز.

وكذلك سيغيب عن النهائي في حالة تأهل سيتي للمباراة النهائية.

وأوضح التقرير أن هناك قاعدة تنص على أن اللاعبين يجب أن يكونوا مسجلين مع ناديهم الثاني قبل مباراة الذهاب من نصف النهائي.

أخبار متعلقة:
ليفربول يعلن ضم جاكيه من ستاد رين.. ولكن رين يضم الزابيري هداف المغرب الشاب ديساسي ينتقل إلى وست هام حتى نهاية الموسم موناكو يستعير سيمون أدينجرا

جيهي الذي انتقل من كريستال بالاس إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية، شارك مع فريقه السابق في البطولة، ولم يتم تسجيله قبل لقاء ذهاب نصف النهائي.

وكان مانشستر سيتي حقق فوزا هاما خارج ملعبه على نيوكاسل في الذهاب بنتيجة 2-0 منتصف الشهر الماضي.

وسيكون النرويجي سفيري نيبان الذي عاد من فترة إعارته إلى ميدلسبره مؤهلًا للعب مع مانشستر سيتي.

وذلك بسبب عدم مشاركة اللاعب الشاب مع ميدلسبره في هذه البطولة خلال الموسم الحالي.

مانشستر سيتي يقطع إعارة موهبته النرويجية

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مارك جيهي مانشستر سيتي
نرشح لكم
سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية ديلي ميل: غموض في مستقبل هارفي إليوت مع أستون فيلا سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس كريستال بالاس يضم ستراند لارسن من ولفرهامبتون إيفرتون يضم تيريك جورج من تشيلسي مانشستر سيتي يعلن إعارة لاعبه كالفين فيليبس إلى شيفيلد سكاي: نوتنجهام فورست يحدد بديل زينتشينكو مقابل مبلغ منخفض سكاي: إنتر يرفض عرض بورنموث لضم لويس هنريكي
أخر الأخبار
باهر المحمدي يخضع لجراحة ناجحة بعد الإصابة بكسر في الترقوة 5 دقيقة | الدوري المصري
بعد أشهر من رحيله.. مهاجم النصر يعود إلى الشباب 12 دقيقة | ميركاتو
إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب اللوائح.. مانشستر سيتي يفقد جيهي في كأس الرابطة 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء 41 دقيقة | ميركاتو
رسالة من بنزيمة إلى جماهير اتحاد جدة بعد انتقاله لـ الهلال 43 دقيقة | سعودي في الجول
نادي أربيل: رفضنا عرض الأهلي لضم مصطفى قابيل.. وهذا موقف اللاعب 54 دقيقة | الدوري المصري
خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522627/بسبب-اللوائح-مانشستر-سيتي-يفقد-جيهي-في-كأس-الرابطة