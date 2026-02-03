بسبب اللوائح.. مانشستر سيتي يفقد جيهي في كأس الرابطة

لن يكون مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي مؤهلًا للمشاركة مع الفريق في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين أمام نيوكاسل يونايتد، وفقا لجريدة مانشستر إيفنينج نيوز.

وكذلك سيغيب عن النهائي في حالة تأهل سيتي للمباراة النهائية.

وأوضح التقرير أن هناك قاعدة تنص على أن اللاعبين يجب أن يكونوا مسجلين مع ناديهم الثاني قبل مباراة الذهاب من نصف النهائي.

جيهي الذي انتقل من كريستال بالاس إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية، شارك مع فريقه السابق في البطولة، ولم يتم تسجيله قبل لقاء ذهاب نصف النهائي.

وكان مانشستر سيتي حقق فوزا هاما خارج ملعبه على نيوكاسل في الذهاب بنتيجة 2-0 منتصف الشهر الماضي.

وسيكون النرويجي سفيري نيبان الذي عاد من فترة إعارته إلى ميدلسبره مؤهلًا للعب مع مانشستر سيتي.

وذلك بسبب عدم مشاركة اللاعب الشاب مع ميدلسبره في هذه البطولة خلال الموسم الحالي.

