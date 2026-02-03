نادي أربيل: رفضنا عرض الأهلي لضم مصطفى قابيل.. وهذا موقف اللاعب

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 11:41

كتب : FilGoal

مصطفى قابيل - أربيل العراقي

كشف محمود عزيز عضو مجلس إدارة أربيل العراقي عن رفض النادي ومصطفى قابيل لاعب الفريق عرض الأهلي لضمه.

وقال محمود عزيز عبر سي بي سي: "شرف لأي لاعب في أربيل الانتقال إلى الأهلي فهو نادي كبير ومعروف على المستوى العالمي، لكن قابيل ملتزم معنا بعقد لموسمين".

وأضاف "تم النقاش حول عرض الأهلي لقابيل مع مدربنا ومجلس الإدارة ورفضنا عرض الأهلي، لأننا نحتاج إلى خدمات اللاعب، وسنرى ما سيحدث بعد انتهاء الموسم الجاري".

أخبار متعلقة:
محمود ناجي حكم لقاء البنك والأهلي الأهلي يكشف سبب غياب يوسف بلعمري أمام البنك لصالح النصر.. الهلال يتعادل مع أهلي جدة في الدوري السعودي سبب غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي أمام البنك

وتابع "اللاعب لديه شرط جزائي في عقده، لكن أدبيا لن يتم تفعيله إلا بموافقة الطرفين".

وواصل "وفد الأهلي جلس مع رئيس نادي أربيل ووالد اللاعب لكن تم إخباره برفض العرض".

وأنهى حديثه قائلا: "مصطفى قابيل تحدث في الإعلام أنه سيبقى معنا في الموسم الحالي لتحقيق إنجاز مع الفريق لأنه ابن المدينة ولا يريد الرحيل ومستحيل مغادرته".

وقال مصطفى قابيل عبر قناة العراقية الرياضية: "نعم، وصل إلى نادي أربيل عرض رسمي من الأهلي المصري، لكن الأمر بيد النادي وبيد والدي باسم قاسم (مدرب الفريق)، وأنا لا أتدخل في هذه الأمور". (طالع التفاصيل)

ويجيد قابيل اللعب في مركزي المهاجم والجناح الأيمن.

ويبلغ قابيل، المولود في 8 يناير 2001 من العمر 21 عاما، وسيتم قيده تحت السن في حال إتمام الأهلي التعاقد معه.

وشارك مصطفى قابيل في 38 مباراة مع الفريق الأول لنادي أربيل، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع مثلها في مختلف المسابقات.

الأهلي أربيل مصطفى قابيل
نرشح لكم
محمود ناجي حكم لقاء البنك والأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 3 فبراير.. الأهلي في الدوري ودربي لندني في الكأس وبرشلونة كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لن يرحل عن الفريق.. ويخضع لعقوبة حاليا إبراهيم صلاح: سنحاول تعويض نبيل عماد.. وعبد الله السعيد سيشارك بالتدريج الأهلي يكشف سبب غياب يوسف بلعمري أمام البنك خبر في الجول - النجمة السعودي يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم نبيل عماد سبب غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي أمام البنك
أخر الأخبار
بعد أشهر من رحيله.. مهاجم النصر يعود إلى الشباب 7 دقيقة | ميركاتو
إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب اللوائح.. مانشستر سيتي يفقد جيهي في كأس الرابطة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء 36 دقيقة | ميركاتو
رسالة من بنزيمة إلى جماهير اتحاد جدة بعد انتقاله لـ الهلال 37 دقيقة | سعودي في الجول
نادي أربيل: رفضنا عرض الأهلي لضم مصطفى قابيل.. وهذا موقف اللاعب 48 دقيقة | الدوري المصري
خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم 57 دقيقة | ميركاتو
محمود ناجي حكم لقاء البنك والأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522624/نادي-أربيل-رفضنا-عرض-الأهلي-لضم-مصطفى-قابيل-وهذا-موقف-اللاعب