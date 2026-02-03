نادي أربيل: رفضنا عرض الأهلي لضم مصطفى قابيل.. وهذا موقف اللاعب

كشف محمود عزيز عضو مجلس إدارة أربيل العراقي عن رفض النادي ومصطفى قابيل لاعب الفريق عرض الأهلي لضمه.

وقال محمود عزيز عبر سي بي سي: "شرف لأي لاعب في أربيل الانتقال إلى الأهلي فهو نادي كبير ومعروف على المستوى العالمي، لكن قابيل ملتزم معنا بعقد لموسمين".

وأضاف "تم النقاش حول عرض الأهلي لقابيل مع مدربنا ومجلس الإدارة ورفضنا عرض الأهلي، لأننا نحتاج إلى خدمات اللاعب، وسنرى ما سيحدث بعد انتهاء الموسم الجاري".

وتابع "اللاعب لديه شرط جزائي في عقده، لكن أدبيا لن يتم تفعيله إلا بموافقة الطرفين".

وواصل "وفد الأهلي جلس مع رئيس نادي أربيل ووالد اللاعب لكن تم إخباره برفض العرض".

وأنهى حديثه قائلا: "مصطفى قابيل تحدث في الإعلام أنه سيبقى معنا في الموسم الحالي لتحقيق إنجاز مع الفريق لأنه ابن المدينة ولا يريد الرحيل ومستحيل مغادرته".

وقال مصطفى قابيل عبر قناة العراقية الرياضية: "نعم، وصل إلى نادي أربيل عرض رسمي من الأهلي المصري، لكن الأمر بيد النادي وبيد والدي باسم قاسم (مدرب الفريق)، وأنا لا أتدخل في هذه الأمور". (طالع التفاصيل)

ويجيد قابيل اللعب في مركزي المهاجم والجناح الأيمن.

ويبلغ قابيل، المولود في 8 يناير 2001 من العمر 21 عاما، وسيتم قيده تحت السن في حال إتمام الأهلي التعاقد معه.

وشارك مصطفى قابيل في 38 مباراة مع الفريق الأول لنادي أربيل، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع مثلها في مختلف المسابقات.