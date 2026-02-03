سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 00:24
كتب : FilGoal
استعاد سندرلاند انتصاراته في الدوري الإنجليزي بالفوز على ضيفه بيرنلي بثلاثية دون رد في الجولة 24 من المسابقة.
ورفع سندرلاند رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 15 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير.
وكان سندرلاند خسر في الجولة الماضية ضد وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف.
تقدم سندرلاند في الدقيقة 9 بهدف سجله توانزيبي مدافع بيرنلي بالخطأ في مرماه.
ثم أضاف السنغالي حبيب ديارا الهدف الثاني للقطط السوداء في الدقيقة 32.
قبل أن يختتم التونسي شمس الدين طالبي ثلاثية سندرلاند في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
ويلعب سندرلاند في الجولة المقبلة ضد أرسنال متصدر الترتيب.
