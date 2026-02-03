ديلي ميل: غموض في مستقبل هارفي إليوت مع أستون فيلا

طرأ تطورا جديدا على مستقبل هارفي إليوت مع أستون فيلا، في ظل وجود مفاوضات جارية مع ليفربول لإعادة النظر في بنود إعارته، في خطوة قد تمثل حلًا لمأزق يواجه الطرفين خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد خسارة أستون فيلا بهدف دون رد أمام برينتفورد، وهي النتيجة التي وسّعت الفارق مع أرسنال المتصدر إلى سبع نقاط، لتزيد الضغوط على فريق أوناي إيمري في سباق الدوري الإنجليزي. وخلال اللقاء، دفع المدرب الإسباني بهارفي إليوت بحثًا عن تعديل النتيجة، في ظهور لم يكن سوى الثاني للاعب منذ الثاني من أكتوبر.

هارفي إليوت، البالغ من العمر 22 عامًا، شارك في 8 مباريات فقط بقميص أستون فيلا، ويحتاج إلى خوض مباراتين إضافيتين ليُفعَّل بند أحقية الشراء الإلزامية في عقد الإعارة. إلا أن إيمري حسم الموقف مؤكدًا أن النادي لا ينوي تفعيل هذا البند بصيغته الحالية.

وبحسب ما كشفته صحيفة ديلي ميل، دخل أستون فيلا في محادثات مع ليفربول من أجل تعديل شروط الإعارة، سواء برفع عدد المشاركات المطلوبة لتفعيل الشراء الإلزامي، أو تحويله إلى خيار شراء غير مُلزم. خطوة قد تمنح إليوت مساحة أكبر للمشاركة دون ضغوط تعاقدية.

ويُعد إليوت لاعبًا متعدد الأدوار، قادرًا على اللعب كجناح أو صانع ألعاب، وهو ما قد يمنح فيلا حلولًا هجومية إضافية في ظل معاناة الفريق تهديفيًا، بعدما فشل في التسجيل في ثلاث من آخر أربع مباريات بالدوري. كما يثير اعتماد الفريق المبالغ فيه على التسديدات البعيدة من لاعبين مثل مورجان روجرز بعض القلق داخل الجهاز الفني.

ويمتاز إليوت بقدرته على الاحتفاظ بالكرة وصناعة اللعب في الثلث الهجومي، وهو ما قد يصبح عنصرًا حاسمًا، خاصة بعد تعاقد النادي مع المهاجم تامي أبراهام في يناير، حيث تبدو استدامة الهجمات أحد المفاتيح لاستخراج أفضل ما لدى المهاجم الجديد.

في المقابل، يعاني أستون فيلا من غيابات مؤثرة، أبرزها إصابة جون ماكجين ويوري تيليمانس، اللذين سيبتعدان لعدة أسابيع، إلى جانب غياب بوباكار كامارا حتى نهاية الموسم. ورغم تدعيم الوسط بعودة دوجلاس لويز على سبيل الإعارة من يوفنتوس، إلا أن أسلوبه يختلف عن اللاعبين الغائبين.

ويبقى التحدي الأكبر أمام أوناي إيمري هو كيفية الموازنة بين طموحات الفريق في المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، ومتطلبات مشوار الدوري الأوروبي، في ظل ضغط المباريات وتقلص الخيارات، وهو ما قد يفرض عليه لاحقًا تحديد الأولويات مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

