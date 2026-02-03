سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس

حُسم مستقبل المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا مع كريستال بالاس، بعدما فشلت صفقة انتقاله إلى ميلان خلال سوق الانتقالات الشتوية، ليبقى اللاعب في ملعب سيلهرست بارك على الأقل حتى نهاية موسم 2025-2026.

وكان ماتيتا قد أبلغ إدارة كريستال بالاس برغبته في الرحيل خلال يناير، في ظل مفاوضات جارية مع ميلان، قبل أن تتعقد الأمور بسبب مخاوف طبية تتعلق بركبته. وخضع اللاعب لفحوصات إضافية في لندن صباح الاثنين، الأمر الذي دفع النادي الإيطالي إلى التراجع عن إتمام الصفقة الخاصة بالمهاجم البالغ من العمر 28 عامًا.

وتردد اسم يوفنتوس كخيار محتمل في الساعات الأخيرة من الانتقالات، إلا أن تقارير سكاي سبورتس نيوز أكدت أن “السيدة العجوز” لم تكن قريبة فعليًا من التعاقد مع الدولي الفرنسي، ليبقى ماتيتا في صفوف بالاس حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل.

وكان ماتيتا قد غاب عن قائمة كريستال بالاس في مباراة نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي، وسط الجدل الدائر حول مستقبله. وفي هذا السياق، قال المدير الفني أوليفر جلاسنر قبل اللقاء: "الأمر لا يتعلق بالانتقالات في الوقت الحالي، هو ليس في الحالة الذهنية المناسبة. إشراكه في المباراة لم يكن منطقيًا، كان علينا حماية الفريق وكذلك حمايته هو، ولهذا السبب لم يسافر معنا إلى نوتنجهام".

وبات القرار الآن بيد جلاسنر بشأن إعادة ماتيتا إلى القائمة من عدمها، قبل مواجهة برايتون المقبلة يوم الأحد، في ظل تغيّرات هجومية طرأت على الفريق مؤخرًا.

وسجل ماتيتا 10 أهداف وصنع هدفين خلال 34 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، بينما خاض بقميص كريستال بالاس إجمالًا 186 مباراة، أحرز خلالها 56 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وقد تتعقد عودة المهاجم الفرنسي للتشكيل الأساسي في ظل التعاقد مع المهاجم النرويجي يورجن ستراند لارسن، القادم من وولفرهامبتون في صفقة قياسية للنادي قُدرت بنحو 48 مليون جنيه إسترليني.

وفي سياق متصل، واصل كريستال بالاس تحركاته القوية في سوق الانتقالات، بعدما تردد أنه توصل لاتفاق مع إيفرتون على ضم دوايت ماكنيل مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، في إشارة واضحة إلى نية النادي تعزيز صفوفه بقوة خلال الفترة الحالية.

