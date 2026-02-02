كريستال بالاس يضم ستراند لارسن من ولفرهامبتون

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 23:58

كتب : ذكاء اصطناعي

يورجن ستراند لارسن

أعلن نادي كريستال بالاس تعاقده رسميًا مع المهاجم النرويجي يورجن ستراند لارسن قادمًا من ولفرهامبتون، في صفقة قياسية هي الأكبر في تاريخ النادي.

المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا وقّع عقدًا لمدة أربع سنوات ونصف، وسيرتدي القميص رقم 22 مع الفريق، ليصبح ثالث صفقات كريستال بالاس خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ستراند لارسن كان قد قضى الموسم والنصف الماضيين مع ولفرهامبتون، بعد تجربتين سابقتين مع سيلتا فيجو الإسباني.

ونجح اللاعب في التأقلم سريعًا مع أجواء الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 14 هدفًا في الدوري الممتاز خلال 35 مباراة بقميص وولفرهامبتون في موسم 2024-2025.

وبدأ ستراند لارسن مسيرته الاحترافية عام 2017 مع نادي ساربسبورج النرويجي، وشارك معه في الدوري الأوروبي، قبل أن ينتقل إلى جرونينجن الهولندي في سبتمبر 2020. وعلى الصعيد الدولي، خاض اللاعب أول مباراة له مع منتخب النرويج في نوفمبر 2020، وأصبح عنصرًا أساسيًا منذ ذلك الحين، بعدما شارك في 24 مباراة دولية وسجل أربعة أهداف.

وقال رئيس نادي كريستال بالاس، ستيف باريش، في تصريحات رسمية: "نحن سعداء للغاية باختيار يورجن مواصلة مسيرته المميزة معنا، ونتطلع لرؤيته بقميص الفريق في ملعب سيلهرست بارك. أنا واثق أنه سيُثبت نفسه كإضافة مهمة للفريق لسنوات طويلة قادمة".

من جانبه، عبّر ستراند لارسن عن سعادته بالانضمام إلى بالاس، قائلًا: "أنا متحمس جدًا للقدوم إلى كريستال بالاس، كان هذا أمرًا أرغب فيه منذ فترة طويلة. جئت إلى هنا لأقدم الطاقة والأهداف، وأن أبذل قصارى جهدي من أجل النادي".

واختتم النادي بيانه بالترحيب باللاعب النرويجي، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة بقميص كريستال بالاس بالأحمر والأزرق.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

كريستال بالاس ستراند لارسن ولفرهامبتون
