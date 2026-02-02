إيفرتون يضم تيريك جورج من تشيلسي

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 23:57

كتب : FilGoal

تيريك جورج

أعلن نادي إيفرتون تعاقده مع تيريك جورج لاعب تشيلسي.

وانضم جورج لإيفرتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

صاحب الـ 19 عاما صعد من الفريق الأول لتشيلسي في 2024 بعد أن لعب بالاكاديمية منذ صغره.

وخرج جورج للبحث عن فرصة أكبر للمشاركة إذ لعب 11 مباراة منذ بداية الموسم بقميص تشيلسي وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.

ويحتل إيفرتون حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.

ويستعد إيفرتون لمواجهة فولام يوم السبت المقبلة 7 فبراير في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تيريك جورج تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز
