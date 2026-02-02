مانشستر سيتي يعلن إعارة لاعبه كالفين فيليبس إلى شيفيلد

أعلن مانشستر سيتي إعارة لاعبه كالفين فيليبس إلى شيفيلد يونايتد لنهاية الموسم.

ولم يحصل لاعب الوسط على فرصة للمشاركة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق قادما من ليدز يونايتد.

وتألق فيليبس مع ليدز يونايتد وانضم منه إلى مانشستر سيتي في 2022.

قبل أن يخرج إعارة إلى وست هام يونايتد، ثم إلى إبسويتش تاون.

والآن خرج للإعارة الثالثة إلى شيفيلد يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وشارك كالفين فيليبس مع مانشستر سيتي في 16 مباراة فقط بمختلف البطولات.

كما ظهر البالغ من العمر 30 عاما مع منتخب إنجلترا في 31 مباراة دولية وسجل هدفا.

