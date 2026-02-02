سكاي: نوتنجهام فورست يحدد بديل زينتشينكو مقابل مبلغ منخفض

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 20:20

كتب : ذكاء اصطناعي

لوكا نيتس

اقترب نادي نوتنجهام فورست من حسم ملف الظهير الأيسر، بعد أن توصل إلى تقدم واضح في مفاوضاته للتعاقد مع بديل أولكسندر زينتشينكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان فورست قد سمح في وقت سابق من فترة الانتقالات بعودة أولكسندر زينتشينكو إلى أرسنال، تمهيدًا لإتمام انتقاله بشكل دائم إلى أياكس أمستردام، ما دفع الجهاز الفني للبحث عن تعزيزات في الخط الخلفي.

ورغم امتلاك المدرب شون دايتش لخيارات مثل نيكو ويليامز وأولا آينا، القادرين على شغل الجبهة اليسرى، فإن ويليامز يُستخدم في الغالب على الجهة اليمنى، وهو ما جعل التعاقد مع ظهير أيسر متخصص أولوية واضحة، خاصة إذا كان ذلك بتكلفة مالية مناسبة.

وبحسب ما كشفته شبكة "سكاي سبورتس نيوز"، فإن نوتنجهام فورست بات قريبًا من ضم الألماني لوكا نيتس إلى صفوف الفريق الأول قبل إغلاق باب القيد يوم الإثنين. وأوضح التقرير أن المفاوضات جارية على أساس صفقة تُقدّر قيمتها بنحو مليوني جنيه إسترليني.

ويعود سبب انخفاض القيمة المطلوبة إلى أن عقد نيتس مع بوروسيا مونشنجلادباخ يتبقى عليه أقل من ستة أشهر، ما يدفع النادي الألماني لمحاولة الاستفادة المادية من رحيله بدلًا من خسارته مجانًا في الصيف.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي يجيد اللعب كظهير أيسر أو كجناح دفاعي، شارك هذا الموسم في 15 مباراة بالدوري الألماني، منها 10 كأساسي و5 كبديل. كما يُعد نيتس من العناصر الأساسية في منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، بعدما خاض 17 مباراة دولية.

وعلى مدار مسيرته في الدوري الألماني، سجل نيتس ثلاثة أهداف وصنع 16 تمريرة حاسمة خلال 124 مباراة، وكان آخر ظهور له مشاركته الكاملة لمدة 90 دقيقة في تعادل جلادباخ مع فيردر بريمن بنتيجة 1-1 يوم السبت الماضي.

في سياق متصل، أشارت تقارير سابقة إلى فشل فورست في إتمام صفقات مع بعض الأسماء الأخرى، مثل آرني إنجلز لاعب سيلتيك وهايدن هاكني لاعب ميدلسبره. ورغم الأنباء التي تحدثت عن تمسك سيلتك بمقابل مالي مرتفع لبيع إنجلز، فإن تقارير إضافية أكدت أن نوتنجهام فورست تقدم بعرض جديد لمحاولة حسم الصفقة.

