في غياب رونالدو.. النصر يتصدر الدوري مؤقتا بالفوز على الرياض

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 19:28

حقق النصر الفوز على الرياض بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 20 من الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد النصر للنقطة 46 في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي سيلعب بعد قليل ضد أهلي جدة.

وتوقف رصيد الرياض عند النقطة 12 في المركز الـ 15 بجدول الترتيب بفارق نقطة عن ضمك صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

المباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو وسط أخبار حول غضبه من صندوق الاستثمار السعودي لأنه يرى أن النصر لا يحصل على نفس دعم باقي الفرق.

سجل ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 40 مستغلا تمريرة من جواو فيليكس.

وشهدت الدقيقة 99 طرد توزي لاعب الرياض بسبب عركلة لاعب النصر المنفرد بالمرمى.

وسيلعب النصر مباراته المقبلة ضد اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل 6 فبراير.

