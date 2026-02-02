سكاي: إنتر يرفض عرض بورنموث لضم لويس هنريكي

رفض نادي إنتر الإيطالي العرض المقدم من بورنموث الإنجليزي لضم لاعبه لويس هنريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن نادي بورنموث دخل في مفاوضات مع إنتر لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما قبل أسابيع.

إلا أن إنتر رفض هذا العرض وتمسك باستمرار لاعبه في الجزء المتبقي من الموسم.

وشارك هنريكي الذي يشغل مركز الجناح في 12 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم مع إنتر.

ويسعى أندوني إيراولا المدير الفني لبورنموث لتدعيم مركز الجناح بعد رحيل نجمه الأول أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي قبل أسابيع.

ويحتل بورنموث المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة بعد مرور 24 جولة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com