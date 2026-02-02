تليجراف: 3 مرشحين لخلافة جوارديولا في حالة رحيله عن مانشستر سيتي

وضحت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن هناك قائمة مختصرة لعدة مدربين مرشحين لتدريب مانشستر سيتي في حالة رحيل جوسيب جوارديولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف بشأن مستقبل جوارديولا مع مانشستر سيتي في حالة خسارته للقب الدوري هذا الموسم.

ويرتبط جوارديولا بعقد مع مانشستر سيتي حتى نهاية موسم 2026/2027 المقبل الذي قد يكون الأخير له مع السماوي.

ومن المتوقع في حالة رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي أن يكون تشابي ألونسو المدير الفني السابق لريال مدريد هو المرشح الأبرز لتدريب سيتي.

ويأتي بعده الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي السابق.

وسبق وعمل ماريسكا مع جوارديولا كمساعد في مانشستر سيتي، ولذلك يعرف أجواء الفريق بشكل كبير ولن يحتاج لفترة لمعرفة الأوضاع هناك.

وأيضا الإسباني سيسك فابريجاس المدير الفني لفريق كومو الإيطالي في الوقت الحالي.

