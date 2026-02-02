تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري الإنجليزي خلال رمضان

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تعديل مواعيد 3 مباريات في المسابقة خلال شهر فبراير بسبب مشاركات الفرق الإنجليزية في البطولات الأوروبية.

سيتم تعديل موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد التي كانت مقررة يوم السبت 21 فبراير الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، لتنطلق في نفس اليوم الساعة 10:00.

وذلك بسبب لعب نيوكاسل خارج ملعبه في مباراة ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 18 فبراير.

كما تم تعديل موعد مباراة نوتنجهام فورست ضد ليفربول من السبت 21 فبراير إلى الأحد 22 فبراير في الرابعة عصرا.

وذلك بسبب مشاركة فورست في مباراة ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي يوم الخميس 19 فبراير.

أما مباراة فورست ضد برايتون فتم تأجيلها أيضًا من السبت 28 فبراير إلى الأحد 1 مارس في الرابعة عصرا.

بسبب مباراة إياب ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي يوم الخميس 26 فبراير.

هذه المباريات ستكون في الأيام الأولى لشهر رمضان.

- السبت 21 فبراير، 10:00 مساءً: مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

- الأحد 22 فبراير، 4:00 مساءً: نوتنجهام فورست ضد ليفربول

- الأحد 1 مارس، 4:00 مساءً: برايتون ضد نوتنجهام فورست

