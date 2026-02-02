الرياضية: جناح نيوم ينتقل إلى الهلال

سيوقع الفرنسي سايمون بوابري جناح نيوم على عقود انتقاله إلى الهلال في الرياض يوم الاثنين، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ووصل بوابري إلى الرياض صباح الاثنين قبل ساعات من نهاية اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية.

ولعب بوابري - 19 عامًا - مع نيوم 15 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، ومباراة في الكأس.

وسجل الفرنسي الشاب هدفا وصنع 2.

وتعاقد نيوم مع الموهبة الفرنسية القادم من موناكو في أغسطس الماضي.

وبدأ بوابري مسيرته مع موناكو في 2021 عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا.

وتدرج في فرق الناشئين والشباب لنادي الإمارة قبل تصعيده للفريق الأول، الذي افتتح الظهور بقميصه عبر مباراة مع نانت ضمن منافسات الدوري الفرنسي بتاريخ 19 مايو 2024.

وفي الموسم الماضي أضاف لتلك المشاركة 4 مباريات أخرى، بواقع ثلاث لحساب بطولة الدوري، وواحدة ضمن منافسات الكأس.

ودوليًا، استدعي بوابري لمنتخب فرنسا للناشئين، وخاض برفقته كأس أوروبا تحت 17 عامًا في 2023، وقاد الديوك إلى المباراة النهائية، وأهدر خلالها ركلة الترجيح الحاسمة، ما أهدى اللقب إلى ألمانيا، ومع ذلك اُختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

كما شارك في كأس العالم للناشئين خلال العام ذاته، وخسر الفرنسيون اللقب أمام ألمانيا أيضًا بركلات الترجيح، بعدما سجّل بوابري هدفًا في النهائي الذي شهد تعادل الطرفين 2ـ2.