ترتيب الكونفدرالية - اشتعال مجموعة الزمالك والمصري.. وسيناريوهات مختلفة للتأهل

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 13:05

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية الإفريقية

اشتعلت حسابات المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية بعد فوز الزمالك على المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتغلب الزمالك على المصري بهدفين مقابل هدف واحد ليحتل صدارة الترتيب بـ 8 نقاط وبفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز.

وقد يتم حسم بطاقتي التأهل في المجموعة قبل الجولة الختامية حال تغلب على الزمالك على زيسكو ونجح كايزر تشيفز في الفوز على المصري بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين أو أكثر.

بينما يحتاج المصري للتعادل مع الفوز في الجولة الأخيرة أمام زيسكو مع تعثر كايزر تشيفز أمام الزمالك ليحسم بطاقة التأهل، أما في تحقيق الفوز في جنوب إفريقيا فيحسم تأهله بشكل مباشر.

وهناك سيناريو وحيد لتساوي الفرق الثلاثة حال فوز الزمالك على زيسكو خارج ملعبه والخسارة من كايزر تشيفز في القاهرة، بينما يتعادل كايزر تشيفز والمصري في جنوب إفريقيا ثم يفوز المصري على زيسكو.

في تلك الحالة تتساوى الفرق الثلاثة برصيد 11 نقطة لكل منهما كما يكون هناك تساوي في نقاط المواجهات المباشرة ووقتها يتم اللجوء لفارق الأهداف في تلك المواجهات.

ويستعرض لكم FilGoal.com نتائج ومواعيد وترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الرابعة:

المجموعة الأولى

دجوليبا المالي 0 -0 مولودية الجزائر

أولمبيك آسفي المغربي 2 - 1 سان بيدرو الإيفواري

المجموعة الثانية

عزام التنزاني 1 - 0 نيروبي الكيني

مانياما الكونغولي 2 - 1 الوداد

المجموعة الثالثة

ستيلينبوش الجنوب إفريقي 0 - 3 شباب بلوزداد الجزائري

أوتوهو الكونغولي 2 - 1 سينجيدا التنزاني

المجموعة الرابعة

كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 1 - 0 زيسكو الزامبي

المصري 1 - 2 الزمالك

---------------

ترتيب المجموعات

المجموعة الأولى

1- مولودية الجزائر - 10 نقاط (+4)

2- أولمبيك آسفي - 9 نقاط (+2)

3- سان بيدرو - 3 نقاط (1-)

4- دجوليبا - نقطة واحدة (5-)

المجموعة الثانية

1- الوداد - 9 نقاط (+4)

2- مانياما - 3 نقاط (+3)

3- عزام - 6 نقاط (1-)

4- نيروبي - 0 نقاط (6-)

المجموعة الثالثة

1- شباب بلوزداد - 9 نقاط (+4)

2- أوتوهو - 6 نقاط (+2)

3- سينجيدا - 4 نقاط (2-)

4- ستيلينبوش - 4 نقاط (4-)

المجموعة الرابعة

1- الزمالك - 8 نقاط (+2)

2- المصري - 7 نقاط (+1)

3- كايزر تشيفز - 7 نقاط (+1)

4- زيسكو - 0 نقاط (4-)

-----------------

مواعيد الجولة الخامسة

الأحد 8 فبراير

زيسكو × الزمالك

كايزر تشيفز × المصري

عزام × مانياما

نيروبي × الوداد

أولمبيك آسفي × دجوليبا

أوتوهو × ستيلينبوش

سان بيدرو × مولودية الجزائر

سينجيدا × شباب بلوزداد

سيتم تحديد موعد انطلاق المباريات لاحقا

الزمالك المصري الكونفدرالية
