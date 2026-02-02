ترتيب أبطال إفريقيا - تفوق الأهلي وتأهل بيراميدز.. ومفاجآت بالمركز الثاني قبل جولتين

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 11:57

كتب : محمد سمير

كأس دوري أبطال إفريقيا

اختتمت منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وشهدت حفاظ فريقي الأهلي وبيراميدز على سجلهما بدون خسارة.

ويحتاج فريقا بيراميدز والأهلي للفوز في الجولة المقبلة لحسم بطاقة التأهل كمتصدرين للمجموعة قبل جولة من الختام.

وحسم بيراميدز بطاقة تأهله بشكل رسمي إلى ربع النهائي بغض النظر عن ترتيبه.

وتنطلق الجولة الخامسة أيام الجمعة والسبت والأحد 7 و8 و9 فبراير الجاري.

وشهدت الجولة الثالثة مفاجآت ضمن أصحاب المركز الثاني بتواجد صنداونز والترجي.

ويستعرض لكم FilGoal.com نتائج ومواعيد وترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الرابعة:

النتائج

المجموعة الأولى

بيراميدز 3 - 0 نهضة بركان

ريفرز يونايتد النيجيري 0 - 1 باور ديناموز الزامبي

المجموعة الثانية

يانج أفريكانز التنزاني 1 - 1 الأهلي

الجيش الملكي المغربي 1 - 0 شبيبة القبائل الجزائري

المجموعة الثالثة

الهلال السوداني 2 - 1 صنداونز

مولودية الجزائر 2- 0 إلوي لوبوبو الكونغولي

المجموعة الرابعة

بترو أتلتيكو الأنجولي 0-0 استاد مالي

سيمبا التنزاني 2 - 2 الترجي

---------------

ترتيب المجموعات

المجموعة الأولى

1- بيراميدز - 10 نقاط (+7)

2- نهضة بركان - 7 نقاط (+1)

3- باور ديناموز - 4 نقاط (3-)

4- ريفرز يونايتد - نقطة واحدة (5-)

المجموعة الثانية

1- الأهلي - 8 نقاط (+5)

2- يانج أفريكانز - 5 نقاط (1-)

3- الجيش الملكي - 5 نقاط (0)

4- شبيبة القبائل - نقطتان (4-)

المجموعة الثالثة

1- الهلال - 8 نقاط (+2)

2- صنداونز - 5 نقاط (+1)

3- مولودية الجزائر - 4 نقاط (0)

4- لوبوبو - 4 نقاط (3-)

المجموعة الرابعة

1- استاد مالي - 8 نقاط (+3)

2- الترجي - 6 نقاط (+1)

3- بترو أتلتيكو - 5 نقاط (1-)

4- سيمبا - نقطة واحدة (3-)

-----------------

مواعيد الجولة الخامسة

الجمعة 6 فبراير

مولودية الجزائر × الهلال - 9 مساء

السبت 7 فبراير

باور ديناموز × نهضة بركان - 3 عصرا

بترو أتلتيكو × سيمبا - 6 مساء

الجيش الملكي × يانج أفريكانز - 9 مساء

شبيبة القبائل × الأهلي - 9 مساء

الأحد 8 فبراير

لوبوبو × صنداونز - 3 عصرا

ريفيرز يونايتد × بيراميدز - 6 مساء

استاد مالي × الترجي - 6 مساء

الأهلي دوري أبطال إفريقيا بيراميدز
