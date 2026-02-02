تقرير: عودة دوران لـ النصر مستبعدة.. و3 أندية إنجليزية مترددة في ضم اللاعب

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

جون دوران - فنربخشة

يسعى ممثلو اللاعب الكولومبي جون دوران إلى تأمين انتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، وفقا لرغبة اللاعب.

جون دوران

النادي : فنربخشة

وكشف موقع Teamtalk أن صفقة انتقال دوران إلى ليل الفرنسي لم تتم، فيما يبحث اللاعب عن عرض بديل.

وتألق دوران بقميص أستون فيلا ونجح في تسجيل 20 هدفا معظمهم حين شارك كبديل.

أخبار متعلقة:
أبولا: رونالدو يرفض اللعب مع النصر لغضبه من إدارة صندوق الاستثمار بسبب الهلال الرياضية: النصر لن يبرم صفقات جديدة لعدم وجود سيولة مالية ريال سوسيداد يستعير ويسلي من النصر

وانضم دوران إلى النصر بعدما تقدم النادي السعودي بعرض "لا يُرفض" وصل إلى 71 مليون جنيه إسترليني.

ويلعب صاحب الـ22 عاما معارا لصفوف فنربشخة التركي بعد 6 أشهر فقط من الانضمام للنصر السعودي.

ويرتبط دوران بعقد مع النصر ينتهي في 2030، ولكن عودته إلى النصر مستبعدة تمام، وفقا لتقرير teamtalk.

ونقل دوران رغبته لممثليه بالعودة إلى إنجلترا.

وفتح ممثلو اللاعب اتصالات مع توتنام، ونوتينجهام ورست، ليدز يونايتد، فيما أوضح التقرير أن الأندية الثلاثة مازالت مترددة في ضم اللاعب بسبب المخاوف من مستوى لياقته البدنية.

ولعب دوران هذا الموسم 21 مباراة في كافة البطولات، سجل 5 أهداف وصنع 3.

وأتم التقرير: "في حال فشل انتقال اللاعب إلى نادٍ إنجليزي، تشير المصادر إلى أن نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي مستعد للتدخل والتعاقد مع دوران قبل إغلاق فترة الانتقالات."

النصر فنربشخة جون دوران
نرشح لكم
هدف البنك الأهلي.. ضمك السعودي يتوصل لاتفاق لضم الصلخدي الرياضية: جناح نيوم ينتقل إلى الهلال لاعب الجزائر ينضم إلى مارسيليا توتو سبورت: فيورنتينا يقترب من استعارة روجاني مع بند إلزامي حال الاستمرار في الدوري ليكيب: قائد الكونغو الديمقراطية يرفض عرض اتحاد جدة سكاي: ديساسي يخضع للكشف الطبي مع وست هام كهرباء الإسماعيلية يضم سيرجي أكا في صفقة انتقال حر تقرير: يوفنتوس يخطط لخطف سورلوث في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية
أخر الأخبار
اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي 5 دقيقة | رياضة نسائية
هدف البنك الأهلي.. ضمك السعودي يتوصل لاتفاق لضم الصلخدي 28 دقيقة | ميركاتو
تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري الإنجليزي خلال رمضان 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس بايرن ميونيخ: أشعر بخيبة أمل من موقف أوباميكانو 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: جناح نيوم ينتقل إلى الهلال ساعة | ميركاتو
لاعب الجزائر ينضم إلى مارسيليا ساعة | ميركاتو
توتو سبورت: فيورنتينا يقترب من استعارة روجاني مع بند إلزامي حال الاستمرار في الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يوضح إصابة رافينيا.. ويكشف مدة غيابه ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522536/تقرير-عودة-دوران-لـ-النصر-مستبعدة-و3-أندية-إنجليزية-مترددة-في-ضم-اللاعب