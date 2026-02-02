تقرير: عودة دوران لـ النصر مستبعدة.. واللاعب يرغب في العودة إلى إنجلترا

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

جون دوران - فنربخشة

يسعى ممثلو اللاعب الكولومبي جون دوران إلى تأمين انتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، وفقا لرغبة اللاعب.

جون دوران

النادي : فنربخشة

وكشف موقع Teamtalk أن صفقة انتقال دوران إلى ليل الفرنسي لم تتم، فيما يبحث اللاعب عن عرض بديل.

وتألق دوران بقميص أستون فيلا ونجح في تسجيل 20 هدفا معظمهم حين شارك كبديل.

أخبار متعلقة:
أبولا: رونالدو يرفض اللعب مع النصر لغضبه من إدارة صندوق الاستثمار بسبب الهلال الرياضية: النصر لن يبرم صفقات جديدة لعدم وجود سيولة مالية ريال سوسيداد يستعير ويسلي من النصر

وانضم دوران إلى النصر بعدما تقدم النادي السعودي بعرض "لا يُرفض" وصل إلى 71 مليون جنيه إسترليني.

ويلعب صاحب الـ22 عاما معارا لصفوف فنربشخة التركي بعد 6 أشهر فقط من الانضمام للنصر السعودي.

ويرتبط دوران بعقد مع النصر ينتهي في 2030، ولكن عودته إلى النصر مستبعدة تمام، وفقا لتقرير teamtalk.

ونقل دوران رغبته لممثليه بالعودة إلى إنجلترا.

وفتح ممثلو اللاعب اتصالات مع توتنام، ونوتينجهام ورست، ليدز يونايتد، فيما أوضح التقرير أن الأندية الثلاثة مازالت مترددة في ضم اللاعب بسبب المخاوف من مستوى لياقته البدنية.

ولعب دوران هذا الموسم 21 مباراة في كافة البطولات، سجل 5 أهداف وصنع 3.

وأتم التقرير: "في حال فشل انتقال اللاعب إلى نادٍ إنجليزي، تشير المصادر إلى أن نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي مستعد للتدخل والتعاقد مع دوران قبل إغلاق فترة الانتقالات."

النصر فنربشخة جون دوران
نرشح لكم
تقرير: يوفنتوس يخطط لخطف سورلوث في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية مانشستر سيتي يقطع إعارة موهبته النرويجية سكاي: أرسنال يحاول التعاقد مع تونالي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات سكاي: مدافع رين يخضع للكشف الطبي مع ليفربول.. ولكن أثليتك: ماتيتا يخضع للكشف الطبي مع ميلان تقرير: تأثير الدومينو قد ينقل بنزيمة والنصيري وكانتي بين الهلال واتحاد جدة وفنربخشة سكاي: تمت.. كانتي إلى فنربخشة أثليتك: صفقة انتقال مدافع سندرلاند إلى ليفربول تتوقف
أخر الأخبار
محمود كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي بسبب عدم حصوله على مستحقاته 10 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب رديف برشلونة يتحدث عن انضمام حمزة عبد الكريم 16 دقيقة | الدوري الإسباني
سباليتي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع إيكاردي.. ويكشف موقف يلديز 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: يوفنتوس يخطط لخطف سورلوث في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية 41 دقيقة | ميركاتو
مانشستر سيتي يقطع إعارة موهبته النرويجية 42 دقيقة | ميركاتو
سكاي: أرسنال يحاول التعاقد مع تونالي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات 53 دقيقة | ميركاتو
ترتيب أبطال إفريقيا - تفوق الأهلي وبيراميدز.. ومفاجآت بالمركز الثاني قبل جولتين من الختام 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمود عاشور يشارك في معسكر حكام كأس العالم 2026 56 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522536/تقرير-عودة-دوران-لـ-النصر-مستبعدة-واللاعب-يرغب-في-العودة-إلى-إنجلترا