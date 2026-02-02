تقرير: عودة دوران لـ النصر مستبعدة.. واللاعب يرغب في العودة إلى إنجلترا

يسعى ممثلو اللاعب الكولومبي جون دوران إلى تأمين انتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، وفقا لرغبة اللاعب.

جون دوران النادي : فنربخشة

وكشف موقع Teamtalk أن صفقة انتقال دوران إلى ليل الفرنسي لم تتم، فيما يبحث اللاعب عن عرض بديل.

وتألق دوران بقميص أستون فيلا ونجح في تسجيل 20 هدفا معظمهم حين شارك كبديل.

وانضم دوران إلى النصر بعدما تقدم النادي السعودي بعرض "لا يُرفض" وصل إلى 71 مليون جنيه إسترليني.

ويلعب صاحب الـ22 عاما معارا لصفوف فنربشخة التركي بعد 6 أشهر فقط من الانضمام للنصر السعودي.

ويرتبط دوران بعقد مع النصر ينتهي في 2030، ولكن عودته إلى النصر مستبعدة تمام، وفقا لتقرير teamtalk.

ونقل دوران رغبته لممثليه بالعودة إلى إنجلترا.

وفتح ممثلو اللاعب اتصالات مع توتنام، ونوتينجهام ورست، ليدز يونايتد، فيما أوضح التقرير أن الأندية الثلاثة مازالت مترددة في ضم اللاعب بسبب المخاوف من مستوى لياقته البدنية.

ولعب دوران هذا الموسم 21 مباراة في كافة البطولات، سجل 5 أهداف وصنع 3.

وأتم التقرير: "في حال فشل انتقال اللاعب إلى نادٍ إنجليزي، تشير المصادر إلى أن نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي مستعد للتدخل والتعاقد مع دوران قبل إغلاق فترة الانتقالات."