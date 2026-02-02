أحمد مجدي: إشارتي للاعبي الفتح ليست تفكيرا في التعادل

أبدى المصري أحمد مجدي مساعد البرتغالي جوزيه جوميز بالجهاز الفني لفريق الفتح عدم رضاه عن نتيجة مواجهة الحزم في الدوري السعودي.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق مواجهة الفتح أمام الحزم ضمن منافسات الجولة العشرين.

وقال مجدي في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية: "توقعنا مباراة أفضل من هذه النتيجة وطموحنا كان الفوز وأضعنا العديد من الفرص".

وبسؤاله عن إشارته للاعبين بالعودة للخلف أجاب "أمر طبيعي أن أوجه اللاعبين عند الهجوم المرتد، وذلك ليس تفكيرا في طلب التعادل".

وتابع "الجهد البدني كان مرتفعا جدا وكان هدفنا الوحيد هو تحقيق نقاط المباراة".

واختتم مجدي تصريحاته "في النهاية لم نخسر وجاء هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة".

ويحتل الفتح المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 19 مباراة.

ويحل الفتح ضيفا على القادسية في الجولة 21 من المسابقة يوم الجمعة المقبل.

وكان الفتح قد حقق خمسة انتصارات متتالية في الدوري خلال الفترة من 26 ديسمبر إلى 13 يناير.

وتوقفت السلة في آخر 5 مباريات أقيمت إذ تعادل 3 مرات وخسر مرتين.