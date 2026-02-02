مدرب الفيحاء: اختفاء الكرة حدث أشاهده للمرة الأولى

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 11:02

كتب : FilGoal

بيدرو إيمانويل - المدير الفني فريق الفيحاء

أبدى بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق الفيحاء السعودي اندهاشه من واقعة حدثت قبل انطلاق الشوط الثاني خلال مواجهة الشباب في الدوري السعودي.

وتغلب الشباب على الفيحاء بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني من المباراة بحثا عن كرة لبدء اللعب.

وقال بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق الفيحاء السعودي خلال المؤتمر الصحفي في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية: "قد لا يكون لدي صوت قوي في السعودية، لكن كلنا مسؤولون عن تطوير كرة القدم هنا".

وتابع "اليوم شاهدت ما لم أشاهده في حياتي، الحكم أراد أن يبدأ الشوط الثاني ولم يجد أي كرة في الملعب وهذا أمر غريب".

وسجّل جوش براونهيل لاعب وسط الشباب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

واختتم إيمانويل تصريحاته "الفيحاء كان الأفضل خلال الشوط الثاني لكن دون استثمار الفرص التي سنحت له فيما كان الشباب الطرف الأفضل في الشوط الأول".

ويتجمد رصيد الفيحاء عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تقدم الشباب إلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

ويستضيف الفيحاء فريق النجمة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

الدوري السعودي الفيحاء بيدرو إيمانويل
