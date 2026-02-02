أبولا: رونالدو يرفض اللعب مع النصر لغضبه من إدارة صندوق الاستثمار بسبب الهلال

قرر كريستيانو رونالدو عدم المشاركة في مباراة النصر أمام الرياض، المقررة مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة العشرين من الدوري السعودي.

ويأتي ذلك بسبب حالة عدم الرضا من النجم البرتغالي لطريقة إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية أن غياب قائد النصر لا يرتبط بأسباب بدنية أو بالتحضير لمواجهة اتحاد جدة المقبلة، وإنما بسبب استيائه من إدارة صندوق الاستثمار السعودي لشؤون النادي، خاصة مقارنة بما يراه من دعم أكبر لمنافسين آخرين يخضعون للإدارة نفسها.

وأشارت إلى أن رونالدو يشعر بوجود تراجع في حجم الاستثمار داخل النصر، في ظل عدم تلبية طلبات التدعيم، إذ اقتصر تعاقد النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية على ضم لاعب واحد فقط هو حيدر عبدالكريم، لاعب الوسط العراقي صاحب 21 عاما.

وأضاف التقرير أن تجميد صلاحيات بعض المسؤولين داخل النادي، ومن بينهم عناصر برتغالية في الهيكل الإداري، ساهم في زيادة حالة الغضب لدى رونالدو، الذي يرى أن الوضع الحالي يؤثر سلبا على قدرة الفريق على المنافسة.

ويأتي ذلك تزامنا مع وجود نشاط ملحوظ لنادي الهلال في سوق الانتقالات، من خلال صفقات بارزة ودعم فني وإداري واضح، ما يعزز شعور الفارق بين الأندية لدى قائد النصر.

وكانت مؤشرات التوتر قد ظهرت سابقا داخل النصر، بعدما تحدث جورجي جيسوس عن اختلاف النفوذ بين الأندية، في تصريحات أثارت جدلا واسعا داخل الكرة السعودية.

ويستعد النصر لمواصلة مشواره في الدوري السعودي وسط حالة من الجدل حول مستقبل الفريق، في ظل تطورات إدارية قد تلقي بظلالها على المرحلة المقبلة.

وكانت قد أشارت تقارير سعودية إلى اقتراب انتقال كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة إلى صفوف الهلال على سبيل الإعارة.

ويشعر كريستيانو رونالدو بالغضب بسبب تدعيم فريق الهلال أكثر من أي فريق آخر.