أبولا: رونالدو يرفض اللعب مع النصر لغضبه من إدارة صندوق الاستثمار بسبب الهلال

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 10:18

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

قرر كريستيانو رونالدو عدم المشاركة في مباراة النصر أمام الرياض، المقررة مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة العشرين من الدوري السعودي.

ويأتي ذلك بسبب حالة عدم الرضا من النجم البرتغالي لطريقة إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية أن غياب قائد النصر لا يرتبط بأسباب بدنية أو بالتحضير لمواجهة اتحاد جدة المقبلة، وإنما بسبب استيائه من إدارة صندوق الاستثمار السعودي لشؤون النادي، خاصة مقارنة بما يراه من دعم أكبر لمنافسين آخرين يخضعون للإدارة نفسها.

أخبار متعلقة:
رونالدو يواصل طريقه نحو الـ1000. النصر يفوز على الخلود ويشعل صراع الدوري السعودي الرياضية: النصر لن يبرم صفقات جديدة لعدم وجود سيولة مالية ريال سوسيداد يستعير ويسلي من النصر شكوك حول مشاركة بروزوفيتش مع النصر أمام الخلود

وأشارت إلى أن رونالدو يشعر بوجود تراجع في حجم الاستثمار داخل النصر، في ظل عدم تلبية طلبات التدعيم، إذ اقتصر تعاقد النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية على ضم لاعب واحد فقط هو حيدر عبدالكريم، لاعب الوسط العراقي صاحب 21 عاما.

وأضاف التقرير أن تجميد صلاحيات بعض المسؤولين داخل النادي، ومن بينهم عناصر برتغالية في الهيكل الإداري، ساهم في زيادة حالة الغضب لدى رونالدو، الذي يرى أن الوضع الحالي يؤثر سلبا على قدرة الفريق على المنافسة.

ويأتي ذلك تزامنا مع وجود نشاط ملحوظ لنادي الهلال في سوق الانتقالات، من خلال صفقات بارزة ودعم فني وإداري واضح، ما يعزز شعور الفارق بين الأندية لدى قائد النصر.

وكانت مؤشرات التوتر قد ظهرت سابقا داخل النصر، بعدما تحدث جورجي جيسوس عن اختلاف النفوذ بين الأندية، في تصريحات أثارت جدلا واسعا داخل الكرة السعودية.

ويستعد النصر لمواصلة مشواره في الدوري السعودي وسط حالة من الجدل حول مستقبل الفريق، في ظل تطورات إدارية قد تلقي بظلالها على المرحلة المقبلة.

وكانت قد أشارت تقارير سعودية إلى اقتراب انتقال كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة إلى صفوف الهلال على سبيل الإعارة.

ويشعر كريستيانو رونالدو بالغضب بسبب تدعيم فريق الهلال أكثر من أي فريق آخر.

الهلال النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
أحمد مجدي: إشارتي للاعبي الفتح ليست تفكيرا في التعادل مدرب الفيحاء: اختفاء الكرة حدث أشاهده للمرة الأولى الرياضية: عرضان من الخليج لاستضافة كأس السوبر السعودي الهلال يضم ميتي مهاجم رين مواعيد مباريات الإثنين 2 فبراير 2026.. قمة سعودية البلونة ستتلون بالأسود.. الشباب يستعير البليهي من الهلال الرياضية: النصر لن يبرم صفقات جديدة لعدم وجود سيولة مالية الرياضية: الهلال يوافق على انتقال ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد معارا
أخر الأخبار
محمود عاشور يشارك في معسكر حكام كأس العالم 2026 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: مدافع رين يخضع للكشف الطبي مع ليفربول.. ولكن 3 دقيقة | ميركاتو
أثليتك: ماتيتا يخضع للكشف الطبي مع ميلان 12 دقيقة | ميركاتو
باهر المحمدي يعلن إصابته بكسر في الترقوة 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: تأثير الدومينو قد ينقل بنزيمة والنصيري وكانتي بين الهلال واتحاد جدة وفنربخشة 19 دقيقة | ميركاتو
تقرير: عودة دوران لـ النصر مستبعدة.. واللاعب يرغب في العودة إلى إنجلترا 28 دقيقة | ميركاتو
يد - أحمد عادل يمدد تعاقده مع فيزبريم 39 دقيقة | كرة يد
أحمد مجدي: إشارتي للاعبي الفتح ليست تفكيرا في التعادل 40 دقيقة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522527/أبولا-رونالدو-يرفض-اللعب-مع-النصر-لغضبه-من-إدارة-صندوق-الاستثمار-بسبب-الهلال