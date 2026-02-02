معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 00:08

كتب : إبراهيم رمضان

شدد معتمد جمال المدير الفني للزمالك على أن الثنائي جوان بيزيرا وشيكو بانزا عندما يسجل ستكون الأمور أفضل له.

وفاز الزمالك على منافسه المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات التي أقيمت على استاد السويس.

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: "الفوز مهم بالنسبة لنا، وكلا الفريقين كتاب مفتوح للآخر، وأشكر نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، لأن فريقه قدم مباراة كبيرة".

وأضاف "شيكو بانزا تحصل على ركلة الجزاء، وأي لاعب يخطئ ويصيب، والقادم سيكون أفضل، وسنعمل بشكل أكبر مع مجموعة اللاعبين في خط الهجوم، وبعد أول هدف لبيزيرا وشيكو بانزا في المباريات المقبلة ستكون الأمور أفضل".

وأكمل "قمنا بتقسيم المباراة إلى أكثر من جزء، ونجحنا في تحقيق الهدف المطلوب من اللقاء بالفوز واعتلاء صدارة المجموعة".

وواصل "جمهور الزمالك يقف دائمًا خلف الفريق، وبدون الجماهير نفتقد 90% من قوتنا، وهذه عادة جماهير الزمالك الوفية التي تساند الفريق باستمرار".

وتابع "آدم كايد قدم مباراة مميزة، وكنت أتمنى أن يسجل هدفًا في اللقاء، هو يبذل قصارى جهده ويقدم كل ما لديه للفريق".

وأردف "كل مباراة لها لاعبون محددون، ونختار التشكيل والخطة بناءً على المنافس الذي سنواجهه، وجميع اللاعبين سيشاركون خلال المباريات المقبلة".

واستمر "محمد إسماعيل لاعب مميز، وأي مدير فني يتمنى وجوده في صفوف فريقه، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، ويظهر بصورة جيدة".

وأوضح "حققنا الهدف المطلوب من اللقاء، ولا أعلم إذا كانت ركلة الجزاء المحتسبة ضدنا صحيحة أم لا، وكنت أتمنى أن ننهي الشوط الأول ونحن متقدمون بهدف".

وأتم "نبيل عماد وعبد الله السعيد ليسا في قمة الجاهزية، ولكن تواجدهما ضروري مع الفريق، وعدد كبير من اللاعبين عانوا من نزلات برد، ولكنهم تحاملوا على أنفسهم في ظل النقص العددي والإصابات في الفريق".

