الكوكي: الخسارة لم تكن عادلة.. ويجب أن نحصل على نقاط في جنوب إفريقيا

يرى نبيل الكوكي مدرب المصري أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة ضد الزمالك.

وفاز الزمالك على المصري بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الكوكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فقدنا التركيز وقت هدف الزمالك وهذه هي كرة القدم ويجب أن نتعلم التركيز في الكرات الثابتة".

وواصل "حصلنا على فرص ومحاولات ولكن التمريرات الأخيرة لم يكن بها تركيز والاختيارات كانت خاطئة".

وتابع "كنا نلعب ضد الزمالك وهو فريق كبير وليس أي فريق ومن الطبيعي أن يحصل على فرص خلال المباراة".

وأضاف "خسرنا مباراة لم يكن علينا أن نخسرها وربما التعادل كان ليكون عادلا ولكن بالنهاية لدينا مباراتين متبقيتين ونحن بالمركز الثاني ولدينا مباراة في جنوب إفريقيا يجب أن نحصل فيها على نقاط".

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الثامنة في صدارة المجموعة بينما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة مع كايزر تشيفز.

ويلتقي المصري في مباراته المقبلة مع كايزر تشيفز خارج ملعبه وفي حال تمكن من تحقيق الفوز سيضمن التأهل لدور ربع النهائي.