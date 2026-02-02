الكوكي: الخسارة لم تكن عادلة.. ويجب أن نحصل على نقاط في جنوب إفريقيا

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 00:06

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي مدرب النادي المصري

يرى نبيل الكوكي مدرب المصري أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة ضد الزمالك.

نبيل الكوكي

النادي : المصري

المصري

وفاز الزمالك على المصري بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الكوكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فقدنا التركيز وقت هدف الزمالك وهذه هي كرة القدم ويجب أن نتعلم التركيز في الكرات الثابتة".

أخبار متعلقة:
تشكيل المصري – لا تغييرات من الكوكي ضد الزمالك في الكونفدرالية مؤتمر الكوكي: الفوز على الزمالك يقربنا من تخطي المجموعة ولكن الكوكي: جميع لاعبي المصري أساسيين ولم أتفاجئ بمستوى الشباب الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك

وواصل "حصلنا على فرص ومحاولات ولكن التمريرات الأخيرة لم يكن بها تركيز والاختيارات كانت خاطئة".

وتابع "كنا نلعب ضد الزمالك وهو فريق كبير وليس أي فريق ومن الطبيعي أن يحصل على فرص خلال المباراة".

وأضاف "خسرنا مباراة لم يكن علينا أن نخسرها وربما التعادل كان ليكون عادلا ولكن بالنهاية لدينا مباراتين متبقيتين ونحن بالمركز الثاني ولدينا مباراة في جنوب إفريقيا يجب أن نحصل فيها على نقاط".

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الثامنة في صدارة المجموعة بينما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة مع كايزر تشيفز.

ويلتقي المصري في مباراته المقبلة مع كايزر تشيفز خارج ملعبه وفي حال تمكن من تحقيق الفوز سيضمن التأهل لدور ربع النهائي.

المصري كأس الكونفدرالية الإفريقية نبيل الكوكي
نرشح لكم
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل كايد: ركلة جزاء المصري ليست صحيحة.. والملعب كان سيئا الدباغ: الفوز على المصري كان إلزاميا.. ونعرف من أين تؤكل الكتف صدارة المجموعة تتزين بالأبيض.. الزمالك يفوز على المصري في الكونفدرالية سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض بركلة جزاء ضد المصري.. حسام عبد المجيد يقترب من أفضل مواسمه التهديفية انتهت الكونفدرالية - المصري (1)-(2) الزمالك ناصر ماهر: سعيد بهدفي الأول مع بيراميدز.. ونلعب لنفوز بكل بطولة
أخر الأخبار
تقرير: القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على أوديرو 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز 35 دقيقة | رياضة نسائية
رغم طرد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز صعب على ستراسبورج 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي 43 دقيقة | الدوري المصري
تأثير سباليتي مستمر.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية ويرتقي للمركز الرابع 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الدنمارك تتعلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا 56 دقيقة | رياضات أخرى
عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522517/الكوكي-الخسارة-لم-تكن-عادلة-ويجب-أن-نحصل-على-نقاط-في-جنوب-إفريقيا