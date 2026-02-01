كايد: ركلة جزاء المصري ليست صحيحة.. والملعب كان سيئا

الأحد، 01 فبراير 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

آدم كايد - الزمالك - المصري

يرى آدم كايد لاعب الزمالك أن ركلة الجزاء التي تحصل عليها المصري غير صحيحة.

وفاز الزمالك على منافسه المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات التي أقيمت على استاد السويس.

وقال اللاعب الفلسطيني عبر بي إن سبورتس: "نرى أن ركلة جزاء المصري ليست صحيحة، لكن لا نريد الحديث عن الحكام".

وتابع "طريقة اللعب تغير في الشوط الثاني وتمكنا من التسجيل في الدقائق الأخيرة والانتصار".

وواصل "أهم شيء الحصول على الـ 3 نقاط، ونستهدف ذلك في كل المباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك مباريات نلعب كرة قدم جيدة، لكن اليوم الملعب كان سيئا ولذلك لم نلعب بأفضل شكل".

وبهذا الفوز اعتلى الزمالك إلى صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة السابعة بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويتذيل زيسكو المجموعة دون رصيد من النقاط.

الزمالك المصري الكونفدرالية آدم كايد
