الدباغ: الفوز على المصري كان إلزاميا.. ونعرف من أين تؤكل الكتف

أوضح عدي الدباغ لاعب الزمالك أن فوز فريقه على المصري كان إلزاميا.

وفاز الزمالك على منافسه المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقال اللاعب الفلسطيني عبر بي إن سبورتس: "أبارك لجماهير الزمالك التي تساندنا على الفوز وكذلك للاعبين وللجميع".

وأضاف "نعاني من كثرة الغيابات وتأثرنا بالتوقف لمدة طويلة، لكن انتصرنا على المصري وقبلها في الدوري".

وواصل "كنا نعرف أهمية مباراة المصري وكان الفوز إلزاميا وأرى أننا كنا نستطيع الفوز بنتيجة أكبر".

وأتم "الزمالك نادي كبير في إفريقيا ويملك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات ويعرفون من أين تؤكل الكتف وأهدرنا الكثير من الفرص".

وسجل الدباغ أولى أهدافه القارية بقميص الزمالك أمام المصري.

وكان الدباغ سجل أول أهدافه المحلية مع الزمالك ضد المصري أيضا وقاد الأبيض للفوز آنذاك 3-0 في الدوري المصري.

وواصل الدباغ الابتعاد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك في جميع المسابقات برصيد 6 أهداف هذا الموسم.

ويليه ناصر ماهر الذي رحل صوب بيراميدز برصيد 4 أهداف.

وبهذا الفوز اعتلى الزمالك إلى صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة السابعة بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويتذيل زيسكو المجموعة دون رصيد من النقاط.