الدباغ: الفوز على المصري كان إلزاميا.. ونعرف من أين تؤكل الكتف

الأحد، 01 فبراير 2026 - 23:29

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك

أوضح عدي الدباغ لاعب الزمالك أن فوز فريقه على المصري كان إلزاميا.

وفاز الزمالك على منافسه المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقال اللاعب الفلسطيني عبر بي إن سبورتس: "أبارك لجماهير الزمالك التي تساندنا على الفوز وكذلك للاعبين وللجميع".

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك صدارة المجموعة تتزين بالأبيض.. الزمالك يفوز على المصري في الكونفدرالية كرة سلة – قادما من أمريكا.. الزمالك يعلن ضم إسماعيل مسعود الزمالك يكشف سبب استبعاد الجزيري من مواجهة المصري

وأضاف "نعاني من كثرة الغيابات وتأثرنا بالتوقف لمدة طويلة، لكن انتصرنا على المصري وقبلها في الدوري".

وواصل "كنا نعرف أهمية مباراة المصري وكان الفوز إلزاميا وأرى أننا كنا نستطيع الفوز بنتيجة أكبر".

وأتم "الزمالك نادي كبير في إفريقيا ويملك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات ويعرفون من أين تؤكل الكتف وأهدرنا الكثير من الفرص".

وسجل الدباغ أولى أهدافه القارية بقميص الزمالك أمام المصري.

وكان الدباغ سجل أول أهدافه المحلية مع الزمالك ضد المصري أيضا وقاد الأبيض للفوز آنذاك 3-0 في الدوري المصري.

وواصل الدباغ الابتعاد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك في جميع المسابقات برصيد 6 أهداف هذا الموسم.

ويليه ناصر ماهر الذي رحل صوب بيراميدز برصيد 4 أهداف.

وبهذا الفوز اعتلى الزمالك إلى صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة السابعة بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويتذيل زيسكو المجموعة دون رصيد من النقاط.

الزمالك المصري الكونفدرالية عدي الدباغ
نرشح لكم
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل الكوكي: الخسارة لم تكن عادلة.. ويجب أن نحصل على نقاط في جنوب إفريقيا كايد: ركلة جزاء المصري ليست صحيحة.. والملعب كان سيئا صدارة المجموعة تتزين بالأبيض.. الزمالك يفوز على المصري في الكونفدرالية سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض بركلة جزاء ضد المصري.. حسام عبد المجيد يقترب من أفضل مواسمه التهديفية انتهت الكونفدرالية - المصري (1)-(2) الزمالك ناصر ماهر: سعيد بهدفي الأول مع بيراميدز.. ونلعب لنفوز بكل بطولة
أخر الأخبار
تقرير: القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على أوديرو 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز 35 دقيقة | رياضة نسائية
رغم طرد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز صعب على ستراسبورج 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي 43 دقيقة | الدوري المصري
تأثير سباليتي مستمر.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية ويرتقي للمركز الرابع 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الدنمارك تتعلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا 56 دقيقة | رياضات أخرى
عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522514/الدباغ-الفوز-على-المصري-كان-إلزاميا-ونعرف-من-أين-تؤكل-الكتف