صدارة المجموعة تتزين بالأبيض.. الزمالك يفوز على المصري في الكونفدرالية

الأحد، 01 فبراير 2026 - 23:17

كتب : محمد رؤوف

حسام عبد المجيد - الزمالك

فاز الزمالك على منافسه المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسجل حسام عبد المجيد وعدي الدباغ ثنائية الزمالك، بينما أحرز صلاح محسن هدف المصري.

ويظل المصري دون تحقيق أي فوز على الزمالك في البطولة الإفريقية بعد المواجهة الرابعة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – قادما من أمريكا.. الزمالك يعلن ضم إسماعيل مسعود الزمالك يكشف سبب استبعاد الجزيري من مواجهة المصري كرة سلة - الاتحاد يضم يوسف رفعت من الزمالك الكونفدرالية - كايزر تشيفز يشعل حسابات مجموعة الزمالك والمصري بانتصار جديد أمام زيسكو

وانتصر الزمالك على المصري مرتين وتعادل مرتين.

وتواجه الفريقان في الموسم الماضي في دور المجموعات وتكررت النتيجة بفوز الأبيض مرة والتعادل في المباراة الأخرى.

وسجل الدباغ أولى أهدافه القارية بقميص الزمالك أمام المصري.

وكان الدباغ سجل أول أهدافه المحلية مع الزمالك ضد المصري أيضا وقاد الأبيض للفوز آنذاك 3-0 في الدوري المصري.

وواصل الدباغ الابتعاد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك في جميع المسابقات برصيد 6 أهداف هذا الموسم.

ويليه ناصر ماهر الذي رحل صوب بيراميدز برصيد 4 أهداف.

ووصل عبد المجيد لهدفه الثالث مع الزمالك خلال الموسم الحالي ليقترب من معادلة أفضل مواسمه التهديفية.

وكان حسام قد سجل أربعة أهداف خلال موسم 2022/2023.

وسجل حسام جميع أهدافه خلال الموسم الحالي من ركلات جزاء ليكون قد سجل ركلات الجزاء التي سددها حتى الآن بنسبة نجاح 100%.

وحصل بونور موجيشا لاعب المصري على بطاقة صفراء وسيتم إيقافه لتراكم البطاقات ولن يخوض مباراة كايزر تشيفز.

وتحصل محمد إسماعيل لاعب الزمالك على بطاقة صفراء ولن يلعب ضد زيسكو في المباراة القادمة.

وبهذا الفوز اعتلى الزمالك إلى صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة السابعة بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويتذيل زيسكو المجموعة دون رصيد من النقاط.

وصف المباراة

ضغط الزمالك على المصري في بداية المباراة وأسفر عن ذلك تسديدة قوية من إسماعيل خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود حمدي حارس المصري في الدقيقة 13.

واحتسبت للزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 21 بعد تدخل باهر المحمدي على شيكو بانزا ونفذها عب المجيد بنجاح.

وكذلك حصل المصري على ركلة جزاء بعد لمسة يد على محمد السيد وسددها صلاح محسن وأحرز التعادل في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سدد الدباغ كرة خطيرة علت المرمى في الدقيقة 55.

وأصيب باهر المحمدي واضطر للاستبدال في الدقيقة 69.

وسدد آدم كايد كرة في العارضة في الدقيقة 81 بعد انطلاقة مميزة، وللمباراة الثانية تواليا بعد تسديدة العقرب ضد بتروجت.

وتمكن الزمالك من الحفاظ على النتيجة وحصل على نقاط المباراة كاملة.

الزمالك حسام عبد المجيد المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل الكوكي: الخسارة لم تكن عادلة.. ويجب أن نحصل على نقاط في جنوب إفريقيا كايد: ركلة جزاء المصري ليست صحيحة.. والملعب كان سيئا الدباغ: الفوز على المصري كان إلزاميا.. ونعرف من أين تؤكل الكتف سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض بركلة جزاء ضد المصري.. حسام عبد المجيد يقترب من أفضل مواسمه التهديفية انتهت الكونفدرالية - المصري (1)-(2) الزمالك ناصر ماهر: سعيد بهدفي الأول مع بيراميدز.. ونلعب لنفوز بكل بطولة
أخر الأخبار
تقرير: القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على أوديرو 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز 33 دقيقة | رياضة نسائية
رغم طرد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز صعب على ستراسبورج 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
تأثير سباليتي مستمر.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية ويرتقي للمركز الرابع 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الدنمارك تتعلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا 54 دقيقة | رياضات أخرى
عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522510/صدارة-المجموعة-تتزين-بالأبيض-الزمالك-يفوز-على-المصري-في-الكونفدرالية