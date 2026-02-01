صدارة المجموعة تتزين بالأبيض.. الزمالك يفوز على المصري في الكونفدرالية

فاز الزمالك على منافسه المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسجل حسام عبد المجيد وعدي الدباغ ثنائية الزمالك، بينما أحرز صلاح محسن هدف المصري.

ويظل المصري دون تحقيق أي فوز على الزمالك في البطولة الإفريقية بعد المواجهة الرابعة.

وانتصر الزمالك على المصري مرتين وتعادل مرتين.

وتواجه الفريقان في الموسم الماضي في دور المجموعات وتكررت النتيجة بفوز الأبيض مرة والتعادل في المباراة الأخرى.

وسجل الدباغ أولى أهدافه القارية بقميص الزمالك أمام المصري.

وكان الدباغ سجل أول أهدافه المحلية مع الزمالك ضد المصري أيضا وقاد الأبيض للفوز آنذاك 3-0 في الدوري المصري.

وواصل الدباغ الابتعاد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك في جميع المسابقات برصيد 6 أهداف هذا الموسم.

ويليه ناصر ماهر الذي رحل صوب بيراميدز برصيد 4 أهداف.

ووصل عبد المجيد لهدفه الثالث مع الزمالك خلال الموسم الحالي ليقترب من معادلة أفضل مواسمه التهديفية.

وكان حسام قد سجل أربعة أهداف خلال موسم 2022/2023.

وسجل حسام جميع أهدافه خلال الموسم الحالي من ركلات جزاء ليكون قد سجل ركلات الجزاء التي سددها حتى الآن بنسبة نجاح 100%.

وحصل بونور موجيشا لاعب المصري على بطاقة صفراء وسيتم إيقافه لتراكم البطاقات ولن يخوض مباراة كايزر تشيفز.

وتحصل محمد إسماعيل لاعب الزمالك على بطاقة صفراء ولن يلعب ضد زيسكو في المباراة القادمة.

وبهذا الفوز اعتلى الزمالك إلى صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة السابعة بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويتذيل زيسكو المجموعة دون رصيد من النقاط.

































































وصف المباراة

ضغط الزمالك على المصري في بداية المباراة وأسفر عن ذلك تسديدة قوية من إسماعيل خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود حمدي حارس المصري في الدقيقة 13.

واحتسبت للزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 21 بعد تدخل باهر المحمدي على شيكو بانزا ونفذها عب المجيد بنجاح.

وكذلك حصل المصري على ركلة جزاء بعد لمسة يد على محمد السيد وسددها صلاح محسن وأحرز التعادل في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سدد الدباغ كرة خطيرة علت المرمى في الدقيقة 55.

وأصيب باهر المحمدي واضطر للاستبدال في الدقيقة 69.

وسدد آدم كايد كرة في العارضة في الدقيقة 81 بعد انطلاقة مميزة، وللمباراة الثانية تواليا بعد تسديدة العقرب ضد بتروجت.

وتمكن الزمالك من الحفاظ على النتيجة وحصل على نقاط المباراة كاملة.