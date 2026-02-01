سيمينيو: لدينا 14 مباراة متبقية في الدوري وسنواصل القتال

شدد أنطوان سيمينيو لاعب وسط مانشستر سيتي على أن فريقه سيواصل القتال في المباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي.

أنطوان سيمينيو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وتعادل مانشستر سيتي مع توتنام بهدفين لكل فريق في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال سيمينيو عبر سكاي سبورتس: "في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد جدًا. العقلية كانت أن نكرر نفس الأشياء، لكن في الشوط الثاني لم يحدث ذلك وسيطروا هم على المباراة. الجميع كان محبطًا بشكل واضح، وعلينا أن نواصل المحاولة".

وأضاف "كانت الخطة هي الحفاظ على الكرة ومحاولة سحبهم خارج مناطقهم، وقد نفذنا ذلك بشكل جيد جدًا وصنعنا بعض الفرص".

وأردف "في الشوط الثاني بدأوا في اكتساب الثقة وصنعوا بعض الفرص، كما أن دخول الجماهير في أجواء المباراة ساعدهم كثيرًا. الجماهير كانت خلفهم وهذا يصنع فارقًا بالتأكيد".

وأتم تصريحاته "ما زالت أمامنا مباريات عديدة، هناك 14 مباراة متبقية. نحن متأخرون بست نقاط فقط، الأمر لم ينتهِ بعد وعلينا أن نواصل القتال. أي شيء يمكن أن يحدث، قد يخسرون بعض المباريات ونحن نفوز، وكل شيء قد تتغير، وسنرى ما سيحدث".

وعاد توتنام أمام خصمه مانشستر سيتي وتعادل مع بهدفين لكل فريقه بعدما تأخر بهدفين في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وبفضل مهاجمه دومينيك سولانكي نجح توتنام في العودة والتعادل أمام مانشستر سيتي، ليرفع رصيده إلى النقطة 29 نقطة في المركز الـ14.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 47 في المركز الثاني.

ولا يزال أرسنال في صدارة الدوري برصيد 53 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com