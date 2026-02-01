ذا أثليتك: إصابة قوية لـ ميرينو.. وأرسنال يفكر في تعويضه قبل نهاية الانتقالات

ميكيل ميرينو - أرسنال

يتوقع غياب ميكيل ميرينو لاعب أرسنال لفترة طويلة بسبب اشتباه إصابته بكسر في القدم.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن موعد عودة اللاعب غير واضح مع استمرار الفحوصات.

وغاب الإسباني عن مباراة أرسنال ضد ليدز أمس السبت بسبب الإصابة كما كشف ميكيل أرتيتا.

ويبحث أرسنال عن لاعب لتعويضه على سبيل الإعارة كحل موقت ولكن لا توجد ضمانات لإتمام أي صفقة في هذه المرحلة.

وشارك ميرينو في 33 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

صاحب الـ29 عاما سجل هذا الموسم 6 أهداف آخرها ضد مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

ومنذ انضمامه للفريق اللندني شارك في 77 مباراة منذ ريال سوسيداد في صيف 2024.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة بعد 23 مباراة.

ويستعد أرسنال لمواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم الثلاثاء المقبل.

