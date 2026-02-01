جوارديولا: لم نمتلك استمرارية الفوز بالمباريات

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه لم يمتلك الاستمرارية للفوز بالمباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وذلك بعد التعادل مع توتنام.

وقال جوارديولا عبر سكاي سبورتس: "كانت مباراة جيدة. بعد الهدف الذي استقبلناه عانينا، ثم عدنا مرة أخرى وبشكل عام قدمنا أداءً جيدًا للغاية، لكن للأسف لم نتمكن من تحقيق الفوز".

وأضاف "الخطة كانت محاولة اللعب بالكرة، ومحاولة تسجيل الأهداف وعدم استقبالها".

وواصل "هم وضعوا عدداً أكبر في الخلف، ونجحوا في تسجيل هدف، وبعد ذلك تغيرت الأمور. في بعض التحولات كانت لديهم سيطرة لم نمتلكها نحن".

وعن إخراج رودري بسبب البطاقة الصفراء قال: "هذا لم يكن السبب".

وبخصوص تأثير النتيجة على سباق اللقب أتم تصريحاته: "نحن نلعب على مستوى عالٍ. لم نمتلك الاستمرارية للفوز بالمباريات في الوقت الذي كان فيه الآخرون قادرين على ذلك".

وعاد توتنام أمام خصمه مانشستر سيتي وتعادل مع بهدفين لكل فريقه بعدما تأخر بهدفين في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وبفضل مهاجمه دومينيك سولانكي نجح توتنام في العودة والتعادل أمام مانشستر سيتي، ليرفع رصيده إلى النقطة 29 نقطة في المركز الـ14.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 47 في المركز الثاني.

ولا يزال أرسنال في صدارة الدوري برصيد 53 نقطة.

