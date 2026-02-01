بركلة جزاء ضد المصري.. حسام عبد المجيد يقترب من أفضل مواسمه التهديفية

الأحد، 01 فبراير 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - حسام عبد المجيد

سجل حسام عبد المجيد هدفا للزمالك في مرمى المصري بكأس الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك حاليا مع المصري في استاد السويس بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتشير النتيجة للتعادل بهدف لكل فريق وسجل حسام عبد المجيد الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة:
الثاني في الموسم والأول منذ 121 يوما.. حسام عبد المجيد يسجل في بتروجت أمم إفريقيا - حسام عبد المجيد يغيب عن المباراة المقبلة لمنتخب مصر أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: لا أعلق على قرارات التحكيم.. وهذا سبب عدم مشاركة عبد المجيد

وصل عبد المجيد لهدفه الثالث مع الزمالك خلال الموسم الحالي ليقترب من معادلة أأفضل مواسمه التهديفية.

وكان حسام قد سجل أربعة أهداف خلال موسم 2022/2023.

وسجل حسام جميع أهدافه خلال الموسم الحالي من ركلات جزاء ليكون قد سجل ركلات الجزاء التي سددها حتى الآن بنسبة نجاح 100%.

ويملك الزمالك حاليا 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة بينما يملك المصري 7 نقاط في الصدارة مناصفة مع كايزر تشيفز.

حسام عبد المجيد الزمالك المصري كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
الكونفدرالية – صدارة المجموعة تتزين بالأبيض.. الزمالك يفوز على المصري سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض انتهت الكونفدرالية - المصري (1)-(2) الزمالك ناصر ماهر: سعيد بهدفي الأول مع بيراميدز.. ونلعب لنفوز بكل بطولة الزمالك يكشف سبب استبعاد الجزيري من مواجهة المصري بيراميدز يفوز على نهضة بركان بثلاثية وينفرد بصدارة المجموعة تشكيل الزمالك – الدباغ يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية تشكيل المصري – لا تغييرات من الكوكي ضد الزمالك في الكونفدرالية
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – صدارة المجموعة تتزين بالأبيض.. الزمالك يفوز على المصري 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
إنتر يعزز صدارته بالفوز على كريمونيسي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيمينيو: لدينا 14 مباراة متبقية في الدوري وسنواصل القتال 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أتلتيكو مدريد يعلن التوصل لاتفاق مع أتالانتا لضم لوكمان 29 دقيقة | الدوري الإسباني
الكشف عن إصابة جود بيلينجهام ومدة غيابه 30 دقيقة | الدوري الإسباني
سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض 31 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: إصابة قوية لـ ميرينو.. وأرسنال يفكر في تعويضه قبل نهاية الانتقالات 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522500/بركلة-جزاء-ضد-المصري-حسام-عبد-المجيد-يقترب-من-أفضل-مواسمه-التهديفية