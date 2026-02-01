بركلة جزاء ضد المصري.. حسام عبد المجيد يقترب من أفضل مواسمه التهديفية
الأحد، 01 فبراير 2026 - 21:44
كتب : FilGoal
سجل حسام عبد المجيد هدفا للزمالك في مرمى المصري بكأس الكونفدرالية.
حسام عبد المجيد
النادي : الزمالك
ويلتقي الزمالك حاليا مع المصري في استاد السويس بالجولة الرابعة من دور المجموعات.
وتشير النتيجة للتعادل بهدف لكل فريق وسجل حسام عبد المجيد الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء.
وصل عبد المجيد لهدفه الثالث مع الزمالك خلال الموسم الحالي ليقترب من معادلة أأفضل مواسمه التهديفية.
وكان حسام قد سجل أربعة أهداف خلال موسم 2022/2023.
وسجل حسام جميع أهدافه خلال الموسم الحالي من ركلات جزاء ليكون قد سجل ركلات الجزاء التي سددها حتى الآن بنسبة نجاح 100%.
ويملك الزمالك حاليا 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة بينما يملك المصري 7 نقاط في الصدارة مناصفة مع كايزر تشيفز.
نرشح لكم
الكونفدرالية – صدارة المجموعة تتزين بالأبيض.. الزمالك يفوز على المصري سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض انتهت الكونفدرالية - المصري (1)-(2) الزمالك ناصر ماهر: سعيد بهدفي الأول مع بيراميدز.. ونلعب لنفوز بكل بطولة الزمالك يكشف سبب استبعاد الجزيري من مواجهة المصري بيراميدز يفوز على نهضة بركان بثلاثية وينفرد بصدارة المجموعة تشكيل الزمالك – الدباغ يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية تشكيل المصري – لا تغييرات من الكوكي ضد الزمالك في الكونفدرالية