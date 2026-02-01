بركلة جزاء ضد المصري.. حسام عبد المجيد يعادل أفضل مواسمه التهديفية

الأحد، 01 فبراير 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

سجل حسام عبد المجيد هدفا للزمالك في مرمى المصري بكأس الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك حاليا مع المصري في استاد السويس بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتشير النتيجة للتعادل بهدف لكل فريق وسجل حسام عبد المجيد الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء.

وصل عبد المجيد لهدفه الثالث مع الزمالك خلال الموسم الحالي ليعادل أفضل مواسمه التهديفية.

وكان حسام قد سجل ثلاثة أهداف أيضا خلال موسم 2022/2023.

وسجل حسام جميع أهدافه خلال الموسم الحالي من ركلات جزاء ليكون قد سجل ركلات الجزاء التي سددها حتى الآن بنسبة نجاح 100%.

ويملك الزمالك حاليا 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة بينما يملك المصري 7 نقاط في الصدارة مناصفة مع كايزر تشيفز.

