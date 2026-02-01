سولانكي: يجب أن نبني على نتيجة مباراتنا أمام مانشستر ستي

عبر دومينيك سولانكي مهاجم توتنام عن رضاه بنتيجة فريقه أمام مانشستر سيتي، مؤكدا أن توتنام كان بإمكانه تحقيق الفوز في المباراة.

وقال سولانكي عقب المباراة لسكاي سبورتس: "الشوط الأول كان صعبًا ولم نتمكن في بعض الفترات من الاقترابمن مرمى سيتي. الشوط الثاني اختلف تماما، حيث قدمنا أداءً رائعًا وكان بإمكاننا أن نذهب أبعد من ذلك ونحقق الفوز. نعلم أننا بحاجة إلى بدء المباريات بشكل أسرع".

وأضاف "قمنا ببعض التعديلات التكتيكية، وكان لدينا في فترة ما بين الشوطين فرصة للقيام بذلك. في الشوط الثاني كان علينا إظهار القتال والإيمان، وأعتقد أننا فعلنا ذلك".

فوت ميركاتو: 4 أندية أوروبية تراقب أشرف داري لإمكانية التعاقد معه لدغة عقرب سولانكي تقود توتنام لتعادل مثير مع مانشستر سيتي

وأكمل "كنا بحاجة إلى تغيير شيء ما لأن الضغط كان صعبًا للغاية، أجرينا هذا التغيير ونجح بشكل جيد جدًا. نعلم أننا لم نكن بالمستوى الذي نطمح إليه في الدوري، ونحتاج إلى الجماهير خلفنا. عندما نكون جميعًا معًا أعتقد أننا نستطيع التقدم".

وأشار "نحاول البناء على ما قدمناه، هذه أربع مباريات دون هزيمة الآن، ونريد بالتأكيد أن نبدأ في تحقيق الانتصارات. نحتاج إلى التركيز على ذلك ومواصلة البناء. عندما يكون الجميع في أفضل حالاته، ومع وجود الجماهير والثقة والإيمان، نعلم أننا قادرون على هزيمة أي فريق".

وعاد توتنام أمام خصمه مانشستر سيتي وتعادل مع بهدفين لكل فريقه بعدما تأخر بهدفين في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وبفضل مهاجمه دومينيك سولانكي نجح توتنام في العودة والتعادل أمام مانشستر سيتي، ليرفع رصيده إلى النقطة 29 نقطة في المركز الـ14.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 47 في المركز الثاني.

ولا يزال أرسنال في صدارة الدوري برصيد 53 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

