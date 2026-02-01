انتهت الكونفدرالية - المصري (1)-(2) الزمالك
الأحد، 01 فبراير 2026 - 20:57
كتب : FilGoal
تقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.
ويتصدر المصري المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والذي انتصر على زيسكو يونايتد بهدف في الجولة الجارية.
بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
----------------------------------------
انتهت
ق 90+6: تسديدة خطيرة من طمين بعيدة عن المرمى.
ق 90: خروج آدم كايد ودخول أحمد حمدي.
ق 82: ناصر منسي يهدر فرصة هدف.
ق 81: تسديدة من آدم كايد ترتطم في العارضة.
إصابة محمد صبحي مجددا وعلاجه في الملعب.
ق 75: جووول عدي الدباغ بعد تسديدة عقب عرضية من ركلة ركنية.
ق 70: تبديل اضطراري للمصري بخروج المحمدي ودخول أحمد أيمن منصور.
ق 70: دخول ناصر منسي وأحمد شريف وخروج بيزيرا وبانزا.
ق 69: إصابة باهر المحمدي وخروجه على الناقلة.
ق 63: إصابة محمد صبحي وعلاجه في الملعب.
ق 55: تسديدة من الدباغ علت المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 34: جووول صلاح محسن من ركلة جزاء.
ق 32: ركلة جزاء للمصري بعد لمسة يد على محمد السيد.
ق 24: جووول حسام عبد المجيد من نقطة الجزاء.
ق 21: ركلة جزاء للزمالك بعد تدخل باهر المحمدي على شيكو بانزا.
ق 13: تسديدة قوية من محمد إسماعيل خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود حمدي.
ق 9: عرضية خطيرة تمر من أمام آدم كايد داخل منطقة الـ 6 ياردات دون أن يلحق بها.
بداية المباراة