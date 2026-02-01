انتهت الكونفدرالية - المصري (1)-(2) الزمالك

الأحد، 01 فبراير 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

أحمد خضري - الزمالك - المصري

تقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

ويتصدر المصري المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والذي انتصر على زيسكو يونايتد بهدف في الجولة الجارية.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

أخبار متعلقة:
الزمالك يكشف سبب استبعاد الجزيري من مواجهة المصري تشكيل الزمالك – الدباغ يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية تشكيل المصري – لا تغييرات من الكوكي ضد الزمالك في الكونفدرالية كرة سلة - الاتحاد يضم يوسف رفعت من الزمالك

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------------------

انتهت

ق 90+6: تسديدة خطيرة من طمين بعيدة عن المرمى.

ق 90: خروج آدم كايد ودخول أحمد حمدي.

ق 82: ناصر منسي يهدر فرصة هدف.

ق 81: تسديدة من آدم كايد ترتطم في العارضة.

إصابة محمد صبحي مجددا وعلاجه في الملعب.

ق 75: جووول عدي الدباغ بعد تسديدة عقب عرضية من ركلة ركنية.

ق 70: تبديل اضطراري للمصري بخروج المحمدي ودخول أحمد أيمن منصور.

ق 70: دخول ناصر منسي وأحمد شريف وخروج بيزيرا وبانزا.

ق 69: إصابة باهر المحمدي وخروجه على الناقلة.

ق 63: إصابة محمد صبحي وعلاجه في الملعب.

ق 55: تسديدة من الدباغ علت المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 34: جووول صلاح محسن من ركلة جزاء.

ق 32: ركلة جزاء للمصري بعد لمسة يد على محمد السيد.

ق 24: جووول حسام عبد المجيد من نقطة الجزاء.

ق 21: ركلة جزاء للزمالك بعد تدخل باهر المحمدي على شيكو بانزا.

ق 13: تسديدة قوية من محمد إسماعيل خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود حمدي.

ق 9: عرضية خطيرة تمر من أمام آدم كايد داخل منطقة الـ 6 ياردات دون أن يلحق بها.

بداية المباراة

المصري الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
الكونفدرالية – صدارة المجموعة تتزين بالأبيض.. الزمالك يفوز على المصري سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض بركلة جزاء ضد المصري.. حسام عبد المجيد يقترب من أفضل مواسمه التهديفية ناصر ماهر: سعيد بهدفي الأول مع بيراميدز.. ونلعب لنفوز بكل بطولة الزمالك يكشف سبب استبعاد الجزيري من مواجهة المصري بيراميدز يفوز على نهضة بركان بثلاثية وينفرد بصدارة المجموعة تشكيل الزمالك – الدباغ يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية تشكيل المصري – لا تغييرات من الكوكي ضد الزمالك في الكونفدرالية
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – صدارة المجموعة تتزين بالأبيض.. الزمالك يفوز على المصري 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
إنتر يعزز صدارته بالفوز على كريمونيسي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيمينيو: لدينا 14 مباراة متبقية في الدوري وسنواصل القتال 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أتلتيكو مدريد يعلن التوصل لاتفاق مع أتالانتا لضم لوكمان 29 دقيقة | الدوري الإسباني
الكشف عن إصابة جود بيلينجهام ومدة غيابه 30 دقيقة | الدوري الإسباني
سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض 31 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: إصابة قوية لـ ميرينو.. وأرسنال يفكر في تعويضه قبل نهاية الانتقالات 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522496/انتهت-الكونفدرالية-المصري-1-2-الزمالك