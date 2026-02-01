انتهت الكونفدرالية - المصري (1)-(2) الزمالك

تقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

ويتصدر المصري المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والذي انتصر على زيسكو يونايتد بهدف في الجولة الجارية.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

انتهت

ق 90+6: تسديدة خطيرة من طمين بعيدة عن المرمى.

ق 90: خروج آدم كايد ودخول أحمد حمدي.

ق 82: ناصر منسي يهدر فرصة هدف.

ق 81: تسديدة من آدم كايد ترتطم في العارضة.

إصابة محمد صبحي مجددا وعلاجه في الملعب.

ق 75: جووول عدي الدباغ بعد تسديدة عقب عرضية من ركلة ركنية.

ق 70: تبديل اضطراري للمصري بخروج المحمدي ودخول أحمد أيمن منصور.

ق 70: دخول ناصر منسي وأحمد شريف وخروج بيزيرا وبانزا.

ق 69: إصابة باهر المحمدي وخروجه على الناقلة.

ق 63: إصابة محمد صبحي وعلاجه في الملعب.

ق 55: تسديدة من الدباغ علت المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 34: جووول صلاح محسن من ركلة جزاء.

ق 32: ركلة جزاء للمصري بعد لمسة يد على محمد السيد.

ق 24: جووول حسام عبد المجيد من نقطة الجزاء.

ق 21: ركلة جزاء للزمالك بعد تدخل باهر المحمدي على شيكو بانزا.

ق 13: تسديدة قوية من محمد إسماعيل خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود حمدي.

ق 9: عرضية خطيرة تمر من أمام آدم كايد داخل منطقة الـ 6 ياردات دون أن يلحق بها.

بداية المباراة