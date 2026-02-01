مباشر الكونفدرالية - المصري (1)-(1) الزمالك.. تسديدة من الدباغ
الأحد، 01 فبراير 2026 - 20:57
كتب : FilGoal
تقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.
ويتصدر المصري المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والذي انتصر على زيسكو يونايتد بهدف في الجولة الجارية.
بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
ق 55: تسديدة من الدباغ علت المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 34: جووول صلاح محسن من ركلة جزاء.
ق 32: ركلة جزاء للمصري بعد لمسة يد على محمد السيد.
ق 24: جووول حسام عبد المجيد من نقطة الجزاء.
ق 21: ركلة جزاء للزمالك بعد تدخل باهر المحمدي على شيكو بانزا.
ق 13: تسديدة قوية من محمد إسماعيل خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود حمدي.
ق 9: عرضية خطيرة تمر من أمام آدم كايد داخل منطقة الـ 6 ياردات دون أن يلحق بها.
بداية المباراة