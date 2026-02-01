مباشر الكونفدرالية - المصري (1)-(1) الزمالك.. تسديدة من الدباغ

الأحد، 01 فبراير 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

أحمد خضري - الزمالك - المصري

تقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

ويتصدر المصري المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والذي انتصر على زيسكو يونايتد بهدف في الجولة الجارية.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

الزمالك يكشف سبب استبعاد الجزيري من مواجهة المصري تشكيل الزمالك – الدباغ يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية تشكيل المصري – لا تغييرات من الكوكي ضد الزمالك في الكونفدرالية

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------------------

ق 55: تسديدة من الدباغ علت المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 34: جووول صلاح محسن من ركلة جزاء.

ق 32: ركلة جزاء للمصري بعد لمسة يد على محمد السيد.

ق 24: جووول حسام عبد المجيد من نقطة الجزاء.

ق 21: ركلة جزاء للزمالك بعد تدخل باهر المحمدي على شيكو بانزا.

ق 13: تسديدة قوية من محمد إسماعيل خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود حمدي.

ق 9: عرضية خطيرة تمر من أمام آدم كايد داخل منطقة الـ 6 ياردات دون أن يلحق بها.

بداية المباراة

المصري الزمالك الكونفدرالية
التعليقات
