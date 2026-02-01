ناصر ماهر: سعيد بهدفي الأول مع بيراميدز.. ونلعب لنفوز بكل بطولة

يرى ناصر ماهر لاعب بيراميدز أن فريقه يملك إمكانيات كبيرة.

وفاز بيراميدز على نهضة بركان بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر ماهر هدفا وصنع آخر خلال فوز فريقه بالمباراة.

وقال ناصر ماهر عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "كنا نواجه فريقا قويا ولكننا كنا مركزين وذاكرنا نهضة بركان جيدا وأعتقد أن لدينا إمكانيات جيدة كفريق".

وتابع "سعيد بهدفي الأول وفوزي الأول مع بيراميدز ولكن الكثير من زملائي بالفريق يعرفونني من قبل لأننا تواجدنا سويا في منتخب مصر وخارج الملعب نحن أصدقاء".

وأتم "بيراميدز هو بطل إفريقيا حاليا ونلعب لنفوز بكل بطولة وكل مباراة وهذا شيء يعجب أي لاعب".

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة العاشرة في جدول ترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني.