لدغة عقرب سولانكي تقود توتنام لتعادل مثير مع مانشستر سيتي

الأحد، 01 فبراير 2026 - 20:29

كتب : عمرو عبد المنعم

دومينيك سولانكي

عاد توتنام أمام خصمه مانشستر سيتي وتعادل مع بهدفين لكل فريقه بعدما تأخر بهدفين في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وبفضل مهاجمه دومينيك سولانكي نجح توتنام في العودة والتعادل أمام مانشستر سيتي، ليرفع رصيده إلى النقطة 29 نقطة في المركز الـ14.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 47 في المركز الثاني.

أخبار متعلقة:
التجربة الأولى في فرنسا.. نادي باريس يعلن ضم إيموبيلي أربيلوا: لا نعلم شيء حول إصابة بيلينجهام.. وأحتاج لساعات من التدريبات

ولا يزال أرسنال في صدارة الدوري برصيد 53 نقطة.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش مع فريقه مانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ومثلما تألق من توتنام دومينيك سولانكي، تألق من مانشستر سيتي الحارس دوناروما الذي أنقذ مرماه من عدة فرصة محققة.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 11 عن طريق ريان شرقي بتسديدة أرضية رائعة.

ثم أضاف أنطوان سيمينيو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد توتنام وسجل الهدف الأول عن طريق مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من سولانكي.

وأضاف سولانكي هدف تعادل توتنام في الدقيقة 71 بتسديدة بطريقة "لدغة العقرب" بكعب القدم ذهبت من أعلى دوناروما.

ليسجل واحدا من أفضل أهداف الموسم ويقود به فريقه للتعادل مع مانشستر سيتي.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي لتسجيل هدف الفوز في الدقاقئ الأخيرة ولكن دون جدوى.

وشارك عمر مرموش في الدقيقة 90+3 من المباراة مع فريقه مانشستر سيتي ودخل الملعب بدلا من رودري.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي توتنام
نرشح لكم
كاريك: مباراة فولام صعبة لأنه يلاحقنا في جدول الترتيب سيسكو: نعمل بجد دون الكرة.. وهذا ما يخبرنا به كاريك انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(2) سيتي.. تعادل جديد للسماوي أعطاه الأمل ثم سلبه.. مانشستر يونايتد يتغلب على فولام في +90 التشكيل – مرموش على دكة مانشستر سيتي.. وسولانكي يقود هجوم توتنام سوبوسلاي: أحب ليفربول والبقاء في أنفيلد لكن سنرى ما سيحدث في المستقبل موريتو: ميلان يتراجع عن فكرة التعاقد مع أكسيل ديساسي من تشيلسي تليجراف: كاريك يبحث عن عودة راشفورد لمانشستر يونايتد.. وعقبة تمنع ذلك
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - المصري (0)-(0) الزمالك.. بداية المباراة 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب عدم توفير مبالغ فك القيد.. استقالة اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي 11 دقيقة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: 4 أندية أوروبية تراقب أشرف داري لإمكانية التعاقد معه 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
ناصر ماهر: سعيد بهدفي الأول مع بيراميدز.. ونلعب لنفوز بكل بطولة 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
لدغة عقرب سولانكي تقود توتنام لتعادل مثير مع مانشستر سيتي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف سبب استبعاد الجزيري من مواجهة المصري 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
التجربة الأولى في فرنسا.. نادي باريس يعلن ضم إيموبيلي 51 دقيقة | ميركاتو
بيراميدز يفوز على نهضة بركان بثلاثية وينفرد بصدارة المجموعة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522492/لدغة-عقرب-سولانكي-تقود-توتنام-لتعادل-مثير-مع-مانشستر-سيتي