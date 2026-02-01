لدغة عقرب سولانكي تقود توتنام لتعادل مثير مع مانشستر سيتي

عاد توتنام أمام خصمه مانشستر سيتي وتعادل مع بهدفين لكل فريقه بعدما تأخر بهدفين في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وبفضل مهاجمه دومينيك سولانكي نجح توتنام في العودة والتعادل أمام مانشستر سيتي، ليرفع رصيده إلى النقطة 29 نقطة في المركز الـ14.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 47 في المركز الثاني.

ولا يزال أرسنال في صدارة الدوري برصيد 53 نقطة.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش مع فريقه مانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ومثلما تألق من توتنام دومينيك سولانكي، تألق من مانشستر سيتي الحارس دوناروما الذي أنقذ مرماه من عدة فرصة محققة.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 11 عن طريق ريان شرقي بتسديدة أرضية رائعة.

لم يتأخر كثيراً! ريان شرقي يزور شباك توتنهام ويمنح التقدم لـمانشستر سيتي.



القمة تشتعل منذ البداية! 🚀⚽#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_مانشسترسيتي pic.twitter.com/KBS0H9G7OX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2026

ثم أضاف أنطوان سيمينيو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد توتنام وسجل الهدف الأول عن طريق مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من سولانكي.

وأضاف سولانكي هدف تعادل توتنام في الدقيقة 71 بتسديدة بطريقة "لدغة العقرب" بكعب القدم ذهبت من أعلى دوناروما.

ليسجل واحدا من أفضل أهداف الموسم ويقود به فريقه للتعادل مع مانشستر سيتي.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي لتسجيل هدف الفوز في الدقاقئ الأخيرة ولكن دون جدوى.

وشارك عمر مرموش في الدقيقة 90+3 من المباراة مع فريقه مانشستر سيتي ودخل الملعب بدلا من رودري.