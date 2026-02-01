الزمالك يكشف سبب استبعاد الجزيري من مواجهة المصري

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك سبب استبعاد سيف الدين الجزيري من قائمة الفريق ضد المصري.

ويواجه الزمالك بعد قليل منافسه المصري في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال عبد الناصر محمد عبر المركز الإعلامي لناديه: "استبعاد الجزيري من القائمة ضد المصري جاء بسبب إصابته بنزلة برد".

ولعب المهاجم التونسي في المباراة الماضية ضد بتروجت وكذلك أمام المصري في الجولة الماضية من الكونفدرالية.

وأعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد خصمه المصري.

ويقود الفلسطيني عدي الدباغ الهجوم بجانب شيكو بانزا وجوان بيزيرا.

ويتواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد السيد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتصدر المصري المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والذي انتصر على زيسكو يونايتد بهدف في الجولة الجارية.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.