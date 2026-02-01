بيراميدز يفوز على نهضة بركان بثلاثية وينفرد بصدارة المجموعة

الأحد، 01 فبراير 2026 - 20:08

كتب : FilGoal

احتفال ناصر ماهر بهدفه الأول بقميص بيراميدز

حقق بيراميدز الفوز على نهضة بركان بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثلاثية بيراميدز في المباراة كل من محمود عبد الحفيظ "زلاكة" وناصر ماهر وأحمد عاطف "قطة".

هدف ناصر ماهر كان هو الأول له بقميص بيراميدز منذ الانضمام للفريق.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني، والذي توقف رصيده عند النقطة السابعة.

وأصبح بيراميدز بحاجة للحصول على نقطة واحدة للتأهل بشكل رسمي لدور ربع النهائي.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بثلاثي هجومي مكون من ناصر ماهر وزلاكة وفيستون ماييلي.

أحداث المباراة

تقدم بيراميدز بالهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الـ11 عن طريق زلاكة برأسية مستغلاً عرضية من ناصر ماهر.

وأنقذ حارس مرمى نهضة بركان فرصة الهدف الثاني من على خط المرمى بالدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا بالدقيقة 74، أضاف ناصر ماهر الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من زلاكة.

وأنهى قطة ثلاثية بيراميدز بتسديدة في الدقيقة 80 غيرت اتجاهها من المدافع وسكنت الشباك.

وسيلعب بيراميدز المباراة المقبلة في البطولة ضد ريفرز يونايتد، بينما يلتقي نهضة بركان مع باور ديناموز.

