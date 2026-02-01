بيراميدز يفوز على نهضة بركان بثلاثية وينفرد بصدارة المجموعة

حقق بيراميدز الفوز على نهضة بركان بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثلاثية بيراميدز في المباراة كل من محمود عبد الحفيظ "زلاكة" وناصر ماهر وأحمد عاطف "قطة".

هدف ناصر ماهر كان هو الأول له بقميص بيراميدز منذ الانضمام للفريق.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني، والذي توقف رصيده عند النقطة السابعة.

وأصبح بيراميدز بحاجة للحصول على نقطة واحدة للتأهل بشكل رسمي لدور ربع النهائي.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بثلاثي هجومي مكون من ناصر ماهر وزلاكة وفيستون ماييلي.

أحداث المباراة

تقدم بيراميدز بالهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الـ11 عن طريق زلاكة برأسية مستغلاً عرضية من ناصر ماهر.

عرضية "على المقاس" من ناصر ماهر، يرتقي لها محمود زلاكة ويسكنها الشباك ببراعة#دوري_أبطال_أفريقيا #بيراميدز_نهضة_بركان pic.twitter.com/J9vRWmpH0U — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2026

وأنقذ حارس مرمى نهضة بركان فرصة الهدف الثاني من على خط المرمى بالدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا بالدقيقة 74، أضاف ناصر ماهر الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من زلاكة.

وأنهى قطة ثلاثية بيراميدز بتسديدة في الدقيقة 80 غيرت اتجاهها من المدافع وسكنت الشباك.

أحمد قطة يوقع على الهدف الثالث لـ بيراميدز أمام نهضة بركان. #دوري_أبطال_أفريقيا #بيراميدز_نهضة_بركان pic.twitter.com/bbL6mWidiG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2026

وسيلعب بيراميدز المباراة المقبلة في البطولة ضد ريفرز يونايتد، بينما يلتقي نهضة بركان مع باور ديناموز.