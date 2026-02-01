تشكيل الزمالك – الدباغ يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية

الأحد، 01 فبراير 2026 - 19:58

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال هدف عدي الدباغ - الزمالك ضد بتروجت

أعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد خصمه المصري.

ويواجه الزمالك بعد قليل منافسه المصري في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويقود الفلسطيني عدي الدباغ الهجوم بجانب شيكو بانزا وجوان بيزيرا.

ويتواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد السيد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مهدي سليمان والسيد أسامة وأحمد مجدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ونبيل عماد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وأحمد شريف وناصر منسي.

ويتصدر المصري المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والذي انتصر على زيسكو يونايتد بهدف في الجولة الجارية.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

