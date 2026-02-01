تشكيل المصري – لا تغييرات من الكوكي ضد الزمالك في الكونفدرالية

الأحد، 01 فبراير 2026 - 19:51

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي - المصري

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للمصري تشكيل فريقه الأساسي ضد الزمالك.

ويواجه المصري منافسه الزمالك بعد قليل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقرر المدرب التونسي عدم إجراء أي تغييرات على الفريق عن المباراة التي لعب فيها ضد الزمالك في الجولة الماضية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: مصطفى العش - باهر المحمدي - خالد صبحي - كريم العراقي

خط الوسط: بونور موجيشا – حسن علي - عميد صوافطة

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - صلاح محسن - أسامة الزمراوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عصام ثروت وأحمد أيمن منصور وعمرو سعداوي وأحمد القرموطي وعمر الساعي وكريم بامبو ومحمد الشامي وإيدو كينجسلي ومنذر طمين.

ويتصدر المصري المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والذي انتصر على زيسكو يونايتد بهدف في الجولة الجارية.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

