استراحة الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(2) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 01 فبراير 2026 - 18:31

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - توتنام - هالاند

ق 45: جووووول الثاني سيمينيو

ق 11: جوووول ريان شرقي

انطلاق المباراة

