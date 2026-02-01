استراحة الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(2) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 01 فبراير 2026 - 18:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
ــــــــــــــــــــــــ
ق 45: جووووول الثاني سيمينيو
ق 11: جوووول ريان شرقي
انطلاق المباراة
