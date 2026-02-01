انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(2) سيتي.. تعادل جديد للسماوي
الأحد، 01 فبراير 2026 - 18:31
كتب : FilGoal
نرشح لكم
لدغة عقرب سولانكي تقود توتنام لتعادل مثير مع مانشستر سيتي كاريك: مباراة فولام صعبة لأنه يلاحقنا في جدول الترتيب سيسكو: نعمل بجد دون الكرة.. وهذا ما يخبرنا به كاريك أعطاه الأمل ثم سلبه.. مانشستر يونايتد يتغلب على فولام في +90 التشكيل – مرموش على دكة مانشستر سيتي.. وسولانكي يقود هجوم توتنام سوبوسلاي: أحب ليفربول والبقاء في أنفيلد لكن سنرى ما سيحدث في المستقبل موريتو: ميلان يتراجع عن فكرة التعاقد مع أكسيل ديساسي من تشيلسي تليجراف: كاريك يبحث عن عودة راشفورد لمانشستر يونايتد.. وعقبة تمنع ذلك