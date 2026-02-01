انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(0) نهضة بركان

الأحد، 01 فبراير 2026 - 17:52

كتب : FilGoal

مروان حمدي - مصطفى عبد الرؤوف - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر نهضة بركان المجموعة بـ 7 نقاط ويأتي بيراميدز في الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---------------------------------------------------------

نهاية المباراة

ق80. جووووول ثالث لبيراميدز عن طريق أحمد عاطف قطة.

ق74. جووووول الثاني لبيراميدز عن طريق ناصر ماهر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14. حارس نهضة بركان يمنع فرصة الهدف الثاني من على خط المرمى.

ق11. جووووول أول لبيراميدز عن طريق زلاكة برأسية مستغلا عرضية من ناصر ماهر.

بداية المباراة

دوري أبطال إفريقيا نهضة بركان بيراميدز
